Resultados electorales de Costa Rica: Laura Fernández lidera el conteo

Suscríbete a nuestros canales

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica brindó este domingo los resultados preliminares de la jornada electoral celebrada el día de hoy en el país.

Durante la sesión solemne, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, informó que ya se han escrutado un total de 31.14% de los votos recibidos durante la jornada electoral.

Resultados electorales en Costa Rica

En este sentido, Zamora destacó que durante la jornada de hoy, se registró una participación del 66,96%, dando una abstención del 33,04% y enlistó los resultados premilinares para el segundo corte de resultados:

Liderando el conteo se encuentra la candidata derechista de Pueblo Soberano, Laura Fernández, con 326.733 votos, correspondientes al 53.01% de los votos escrutados.

Le sigue Álvaro Ramos, del partido Liberación Nacional, con 185.257 correspondiente al 30,057% de los votos y de tercer lugar la candidata de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles con 24.037 votos, o el 3,9%.

Finalmente, la presidenta del TSE destacó que se registraron un total de 624.852 votos, de los cuales blancos fueron 3025, voto nulo 5.469, dejando un total de 616.358 votos válidos.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube