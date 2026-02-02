Gran Final de la LVBP: Caribes se niega a morir y vence a Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Hay vida para la "Tribu". Caribes de Anzoátegui evitó la celebración del título de los Navegantes del Magallanes este domingo 1 de febrero al imponerse con pizarra de 5-3 en el quinto juego de la Gran Final. Con este resultado, el equipo oriental obliga el regreso de la serie a su feudo, el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, para la disputa de un sexto compromiso.

La clave del encuentro estuvo en una embestida temprana contra el zurdo Ricardo Sánchez. El flamante Pitcher del Año de la temporada 2025-2026 fue sorprendido por una ofensiva aborigen que fabricó cuatro anotaciones en los primeros dos episodios, forzando su salida prematura del montículo y silenciando las tribunas del Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

En la otra acera, el dominicano Emilio Vargas firmó una redención necesaria tras su difícil apertura en el inicio de la serie. Vargas trabajó durante 4.2 entradas en las que permitió apenas una carrera, cinco imparables y recetó cinco ponches. Aunque se quedó a solo un out de aspirar formalmente a la victoria, su dominio fue fundamental para contener a la artillería turca.

"Obtuvimos el resultado que queríamos: ganar. Estaba fallando mi posición de lanzar la recta; estuvimos trabajando en eso. Aparte del relevo, la ofensiva y la defensiva fueron un pilar para que nosotros ganáramos hoy", declaró Vargas al finalizar el compromiso.

La defensa y el pitcheo de Caribes lograron, además, neutralizar a Leandro Cedeño, quien llegaba encendido tras su jornada histórica del sábado. Cedeño fue limitado a un hit en cuatro turnos con una impulsada durante una reacción tardía del Magallanes en el noveno inning. Otros bates clave como Ángel Reyes y José Gómez tampoco pudieron descifrar el relevo oriental, combinándose para irse de 7-0 en el encuentro.

Rumbo a Puerto La Cruz

La serie, que aún favorece a Magallanes 3-2, se trasladará ahora al oriente del país tras un día de descanso para la logística de viaje de ambos equipos.

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026.

Hora: 07:00 PM.

Sede: Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, Puerto La Cruz.

