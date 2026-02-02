Predicciones de la semana del 2 al 8 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Quirón se manifiesta durante la semana para revelarte tus puntos vulnerables, no para juzgarte, sino para que logres transformarlos con sabiduría y fluidez. Es fundamental que agudices tu percepción ante las señales del destino, esta claridad te permitirá rectificar el rumbo de inmediato, evitando distracciones y abriendo senderos rebosantes de luz. El Universo intenta hablarte, mantén una postura receptiva ante la información que llega por diversos canales. Escucha con atención lo que tu entorno susurra y permite que la reflexión en silencio sea tu brújula interna. ¡Afronta!

TAURO: Semana favorable con un sextil armónico con Júpiter, recordándote que el respaldo divino es una constante en tu vida. Dios te acompaña en cada paso impulsando tu crecimiento y guiando tu desarrollo con infinita bondad. Estás en un momento de gracia donde tus palabras son escuchadas, por lo que es vital aprovechar esta conexión sagrada. Encuentra un espacio de paz, ya sea en un templo o en la quietud de tu hogar, y permite que la humildad de la oración eleve tu espíritu hacia planos superiores. Al conversar con el Creador, pide con fe por tu salud y la protección de tus seres queridos. ¡Confía!

GÉMINIS: Tu panorama sentimental de esta semana comienza a consolidarse bajo una armonía renovada. Venus, el regente del amor, te favorece con un trígono excepcional que potencia tu magnetismo y te dota de una energía seductora irresistible. Este es el momento ideal para materializar vínculos sólidos y proyectar relaciones con bases firmes. Las estrellas están alineadas a tu favor; solo resta dejarte llevar por la magia del encuentro y entregar tu corazón a las flechas de Cupido, permitiendo que el afecto fluya sin resistencias con total naturalidad. Permite que el amor sea el lenguaje que guíe tus pasos. ¡Amate!

CÁNCER: La armonía de un trígono con Saturno te bendice durante toda la semana, brindándote la estructura necesaria para consolidar los proyectos que has venido gestando con tanto esmero. Es el tiempo de la cosecha. Aquellos esfuerzos que parecían lentos finalmente comienzan a rendir frutos tangibles y duraderos. Te encuentras en un momento excepcional para avanzar con paso firme, obteniendo resultados concretos que se traducirán en estabilidad y beneficios para todo tu núcleo familiar. El horizonte se presenta despejado, es hora de caminar con determinación. Los obstáculos se han disuelto. ¡Avanza!

LEO: En este ciclo semanal, la prudencia debe ser tu mayor aliada. Guardar un silencio sabio será la clave para evitar conflictos innecesarios. Te encuentras bajo la influencia de una oposición con Mercurio, un aspecto que puede nublar el entendimiento y provocar que las situaciones se escapen de tu control. Es vital que te mantengas al margen de comentarios malintencionados o rumores que no aportan valor a tu vida, pues estas actitudes empañan tu brillo natural. Evita intervenir en asuntos ajenos y cuida tus palabras con celo, recordando que tu integridad y tu honor están siendo puestos a prueba. ¡Cuidado!

VIRGO: Te encuentras esta semana bajo una tensa oposición con Saturno, lo que exige máxima prudencia en tus movimientos. Este aspecto planetario aumenta la vulnerabilidad física, por lo que es vital extremar precauciones ante posibles accidentes domésticos, caídas o lesiones fortuitas. Te recomendamos suspender temporalmente cualquier actividad de alto impacto o riesgo que comprometa tu integridad; la prevención es tu mejor aliada. Es un momento clave para honrar tu templo físico, buscando la estabilidad y la seguridad por encima de la prisa. Mantente en alerta constante. ¡Alerta!

LIBRA: Tras un largo periodo de búsqueda, finalmente experimentas una profunda sensación de seguridad y equilibrio gracias a la armonía de un trígono con Venus. Este bienestar es el fruto directo de tu madurez, la cual esta semana se proyecta con claridad en cada una de tus decisiones. Has comprendido que la verdadera estabilidad reside en el núcleo familiar y en los lazos afectivos que has cultivado con paciencia. Celebramos este despertar consciente que se ha manifestado en tu vida de forma definitiva y sólida. Es admirable el progreso que has alcanzado, demostrando que tu evolución no tiene límites. ¡Felicitaciones!

ESCORPIO: Te encuentras en un periodo semanal donde el silencio es tu herramienta de poder más valiosa. Bajo la influencia de una tensa cuadratura con Mercurio, las comunicaciones se tornan confusas y propensas a malentendidos. Es vital evitar comentarios imprudentes o participar en rumores que no aportan ningún beneficio. Mantente alerta y cuida tus palabras para no herir a terceros ni generar conflictos innecesarios que solo desgastarían tu energía. La sabiduría radica en observar y escuchar con atención antes de expresar tus pensamientos de manera impulsiva y sin control. ¡Cautela!

SAGITARIO: Es momento de abrir tus brazos con gratitud para recibir la vibrante energía de un sextil con Venus, un aspecto que baña tu realidad de abundancia y armonía. No permitas que esta semana la sombra del miedo frene tu evolución; por el contrario, lánzate con absoluta confianza hacia lo desconocido, con la certeza de lograr el éxito como destino natural y tu derecho por nacimiento. Mantén tu espíritu elevado y tu corazón en sintonía con el agradecimiento. Al alinearte con la frecuencia del amor universal, los milagros dejan de ser una lejana posibilidad para transformarse en tu realidad. ¡Recibe!

CAPRICORNIO: Este es el momento ideal para abrazar la innovación y permitirte salir de las rutas convencionales que ya no te ofrecen crecimiento. Te encuentras en esta semana bajo la influencia de un trígono con Urano, una alineación que impulsa cambios favorables y necesarios en tu estructura de vida. Notarás con asombro cómo los obstáculos que antes parecían insalvables comienzan a disolverse bajo una nueva luz de claridad, ingenio y propósito. Confía plenamente en estos saltos cuánticos; aunque puedan parecer repentinos, te conducen directamente hacia la estabilidad genuina. ¡Agradece!

ACUARIO: Bajo la bendición de Venus transitando por tu signo, te envuelve una energía poderosa que invita a la conexión profunda; es el escenario ideal para planificar actividades especiales y disfrutar de la complicidad con tu pareja. El amor se manifiesta con fuerza y claridad en tu vida durante toda la semana y al mismo tiempo, tu conexión espiritual actúa como un motor revitalizante que nivela tus fuerzas y fortalece tu salud física. Mientras tu físico te hace brillar con luz propia ante el mundo, Venus impregna tu aura de una felicidad plena y un sentimiento de amor infinito. Espectacular energía positiva. ¡Disfruta!

PISCIS: Los procesos de cambio continúan su curso en esta semana y poco a poco, te adaptas con mayor naturalidad a la metamorfosis que experimentas. El planeta Urano a través de un sextil positivo, actúa como un catalizador que acelera tus transformaciones y abre ante ti caminos de renovación inesperados. Es fundamental que facilites el flujo de estas energías, aprovechando cada oportunidad para evolucionar sin resistencia. En lugar de aferrarte a lo conocido, abraza las nuevas rutas que se presentan; recuerda que fluir es tu naturaleza y resistirse solo complicaría tu tránsito hacia lo nuevo. ¡Acepta!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin



