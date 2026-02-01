En video: Zarpa el primer cargamento de gas licuado venezolano

Hidrocarburos

Por Selene Rivera
Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 07:31 pm
La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que zarpó un buque de Venezuela con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.

A través de sus canales oficiales, la presidenta encargada difundió un video del buque Chrysopigi Lady, el cual es el que está trasladando el cargamento.

De acuerdo con el escrito de Rodríguez, el buque salió este domingo desde Venezuela, sin emabrgo, no reveló el destino de este cargamento.

Asimismo, destaca que "marcamos un hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país", lo que "es un logro para el bienestar del pueblo venezolano".

 

 

