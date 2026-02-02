Gran Final de la LVBP: horario y sede del Juego 6 entre Magallanes y Caribes en Puerto La Cruz

Suscríbete a nuestros canales

La Gran Final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) vivirá un nuevo capítulo de máxima tensión. Luego de que Caribes de Anzoátegui lograra evitar la coronación de los Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez, la definición por el campeonato de la temporada 2025-2026 regresa a territorio oriental.

A continuación, los detalles del próximo compromiso:

Fecha: Lunes 2 de febrero de 2026.

Hora: 07:00 PM.

Sede: Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, Puerto La Cruz.

Situación de la serie: Magallanes lidera 3-2.

Resumen de la Gran Final hasta el momento

La batalla por el trofeo ha sido un intercambio constante de golpes entre las dos organizaciones más consistentes del campeonato. La serie comenzó con un dominio absoluto de los Navegantes del Magallanes, que aprovecharon su condición de locales y un despliegue ofensivo comandado por Leandro Cedeño para llevarse los dos primeros juegos en Valencia, colocando a Caribes contra las cuerdas desde el inicio.

En el traslado a Puerto La Cruz para el tercer encuentro, Caribes de Anzoátegui logró una victoria ajustada de 9-7, apoyada en un cierre hermético de Silvino Bracho que evitó la barrida temprana. Sin embargo, la Nave Turca respondió con una contundente paliza de 14-5 en el cuarto juego, impulsada por un histórico Leandro Cedeño que alcanzó las 12 remolcadas en la serie, dejando a Magallanes a ley de un triunfo para campeonar.

Cuando todo parecía listo para la celebración filibustera en el quinto duelo, la ofensiva aborigen despertó temprano este domingo contra el "Pitcher del Año", Ricardo Sánchez. Con una sólida labor del abridor Emilio Vargas y un relevo efectivo, Caribes se impuso 5-3 para silenciar el José Bernardo Pérez y asegurar que la serie regresara a su casa, donde ahora intentarán ganar dos juegos seguidos para concretar la remontada.

