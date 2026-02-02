¿Te realizaste un tratamiento facial?: Implementa estos cuidados y mejora la salud de tu piel

Suscríbete a nuestros canales

Para lucir una piel saludable es clave limpiarla, exfoliarla, hidratarla y nutrirla. Estos pasos no pueden faltar entre los tratamientos faciales tanto de hombres y mujeres, sin importar su edad.

Cuando estos pasos se cumplen a cabalidad se logra que la piel tenga un aspecto más radiante, joven y saludable. Además, según refiere la inteligencia Artificial, los tratamientos faciales ayudan a retrasar el envejecimiento, reducir las líneas de expresión, controlar el acné, eliminar las impurezas y mejorar la textura cutánea.

¿Cada cuánto se deben realizar los tratamientos faciales?

Estos son uno de los tratamientos de cuidado de la piel más importantes, porque suelen ofrecer los resultados más visibles gracias a que están repletos de ingredientes superpoderosos que abordan casi todas las necesidades de la piel.

Partiendo de ello, los expertos señalan que la frecuencia con lo que se debe realizar va a depender del tipo de tratamiento y las necesidades de la piel; no obstante, en líneas generales se sugiere programar cada 6 o 8 semanas.

¡Ten presente!

Una vez te realices cualquier tratamiento facial, debes cuidar tu piel para mantener los resultados y prevenir complicaciones. Estos cuidados post faciales incluyen: no tacar la cara, evitar maquillarse en las próximas 24 horas, evitar tomar duchas muy calientes o realizar alguna actividad que te haga sudar. También debes utilizar protector solar y aplicar cremas hidratantes.

Por otra parte, expertos de la Clínica Ityos comparten consejos como: evitar la exposición al sol, beber mucha agua y usar cremas para mantenerse hidratado, evitar tocarse la piel porque puede transferir bacterias y causar infecciones en la piel.

Además, recomiendan usar productos suaves para la piel, mantener una dieta saludable y equilibrada, descansar lo suficiente y evitar el tabaco y el alcohol.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube