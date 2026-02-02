Reporte Inameh: lluvias de intensidad variable y cielos nublados en gran parte de Venezuela este 2 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su boletín matutino que para este lunes 2 de febrero predominará un cielo de parcial a nublado en el territorio nacional, con precipitaciones de intensidad variable afectando principalmente las regiones del sur y el occidente del país.

Según el reporte oficial, se estiman mantos nubosos generadores de lluvias o chubascos, algunos acompañados de actividad eléctrica, en las siguientes zonas:

Sur y Oriente: Amazonas, Bolívar, Guayana Esequiba, Monagas, Sucre y Delta Amacuro.

Amazonas, Bolívar, Guayana Esequiba, Monagas, Sucre y Delta Amacuro. Occidente: Zulia, los Andes (Trujillo, Mérida y Táchira), Falcón, Lara, Barinas y Portuguesa.

Zulia, los Andes (Trujillo, Mérida y Táchira), Falcón, Lara, Barinas y Portuguesa. Región Central: se prevé nubosidad fragmentada con probabilidades de lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en zonas de Miranda, Aragua y el Distrito Capital.

Temperaturas extremas

El organismo meteorológico destacó un contraste térmico significativo para la jornada de hoy.

Mínimas: se reportó una temperatura mínima estimada de 6°C en las zonas montañosas del estado Mérida durante la madrugada.

se reportó una temperatura mínima estimada de en las zonas montañosas del estado Mérida durante la madrugada. Máximas: para después del mediodía, se esperan temperaturas cercanas a los 35°C-38°C en regiones de los Llanos Centrales y Occidentales, así como en Anzoátegui, lo que mantiene el riesgo de incendios forestales en estas áreas.

Estado de las costas

En cuanto al oleaje, el Inameh pronostica marejada con olas de hasta 1 metro de altura en el Litoral Oriental, Central y Occidental, la Zona Insular y el Golfo de Venezuela.

