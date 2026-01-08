Donald Trump anuncia reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca

Suscríbete a nuestros canales

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron este miércoles su primera conversación telefónica oficial.

La relación entre ambos mandatarios se deterioró recientemente debido a declaraciones públicas. Trump afirmó que “Colombia también está muy enferma” y describió al país como “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de realizar una intervención en territorio colombiano similar a la de Venezuela, el presidente estadounidense respondió: “a mí me suena bien eso”.

Detalles de la llamada con Trump

Durante una concentración masiva en Bogotá convocada en defensa de la soberanía, Petro informó sobre el cambio de tono tras la llamada con Trump.

“En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro”, dijo Petro.

Petro sostuvo que sectores políticos internos influyeron en la percepción de la Casa Blanca. Según el mandatario, estos grupos “engañaron a Trump” para vincular su administración con actividades ilícitas.

“Pues esos mismos son los responsables de esta crisis, llamémosla diplomática por ahora, verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia”, subrayó.

El Ejecutivo colombiano señaló que existen intereses que buscan una intervención militar en el país, afirmando que sus adversarios “parece que quisieran que llegaran los helicópteros aquí como en Caracas y nos tiraran unos misilazos”.

