EEUU difunde el acuerdo energético con Venezuela: incluye alivio de sanciones y mejoras al Sistema Eléctrico Nacional

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) anunció este miércoles un plan para la recuperación y modernización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual será financiado mediante la comercialización de petróleo crudo venezolano en el mercado global.

De acuerdo con el Departamento de Energía de EEUU, esta medida surge tras determinar el deterioro del sistema, el cual a su juicio ha caído más del 30 % en los últimos años debido a la “desinversión y la falta de mantenimiento”.

Destacó que la mejora de la infraestructura eléctrica es un paso "esencial" no solo para elevar la calidad de vida de los venezolanos, sino para garantizar la operatividad de la industria petrolera y dinamizar las oportunidades económicas del país.

Fondo controlado para la reconstrucción

Para ejecutar este plan, Estados Unidos ha comenzado la venta inmediata de un lote de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.

Los ingresos generados se liquidarán en cuentas controladas por EEUU en bancos internacionales de alto nivel, con el fin de garantizar la "legitimidad e integridad" en el desembolso de los fondos.

La administración estadounidense subrayó que estos recursos se utilizarán a discreción del gobierno de los EEUU para el beneficio directo de los pueblos estadounidense y venezolano, priorizando la estabilización de los servicios públicos básicos.

Modernización tecnológica y flujo de diluyentes

El plan de reactivación incluye dos ejes fundamentales para sostener la inversión eléctrica:

Reducción selectiva de sanciones: Se permitirá la entrada de equipos, repuestos y tecnología de última generación para compensar décadas de declive en la producción energética y petrolera.

Importación de crudo ligero: EEUU enviará diluyentes hacia Venezuela para optimizar el transporte del petróleo pesado, asegurando que el flujo de caja sea constante para financiar la red eléctrica.

Finalmente, las autoridades estadounidenses enfatizaron que todo movimiento de crudo se realizará exclusivamente a través de canales autorizados bajo su ley de seguridad nacional, marcando el inicio de una etapa de gestión energética bajo supervisión internacional tras los sucesos políticos de la última semana.