¿Qué hacer en Nueva York esta semana? 5 planes imperdibles antes de que cierren las luces de Navidad

Nueva York no se detiene. Aunque las luces de Año Nuevo comienzan a atenuarse, la Gran Manzana arranca este enero de 2026 con una cartelera que mezcla la nostalgia de lo que se va y la exclusividad de lo que acaba de llegar.

Desde el adiós definitivo a la MetroCard hasta exposiciones de Monet que no se veían en décadas, la ciudad ofrece planes para todos los presupuestos.

Aquí tienes la guía definitiva para aprovechar la semana en la capital del mundo.

Arte y Museos: citas con la historia y el genio

La oferta museística de esta semana es, sencillamente, de clase mundial. Si buscas cultura, estos son los puntos obligatorios:

Monet en Venecia (Brooklyn Museum): No pierdas la oportunidad de ver la mayor muestra de Claude Monet en 25 años. Son 100 obras, incluyendo sus icónicas visiones de Venecia. Cierra el 1 de febrero.

Egipto Divino (The Met): Un viaje de 3,000 años a través de las deidades egipcias. Disponible solo hasta el 19 de enero .

Tesoros Gratuitos (NYPL): La Biblioteca Pública de Nueva York exhibe joyas como la única carta sobreviviente de Cristóbal Colón. Entrada libre.

Keith Haring (Martos Gallery): Paneles originales del mural de la FDR Drive, rescatados tras 40 años. Solo hasta el 15 de enero.

Nostalgia neoyorquina: el adiós a la MetroCard

Para los residentes y nostálgicos, el New York Transit Museum presenta "FAREwell, MetroCard". Es un recorrido documental por la tarjeta amarilla que cambió nuestras vidas en 1994 y que este año cede su trono definitivamente al sistema OMNY.

Una oportunidad única para ver prototipos y fotos históricas antes de que el token sea solo un recuerdo de museo.

Espectáculos de luces (últimas funciones)

Si aún no te despides de la Navidad, todavía tienes unos días para disfrutar del brillo invernal:

Rockefeller Center: El árbol de las 50,000 luces LED y la estrella de Swarovski sigue encendido hasta mediados de enero. Bronx Zoo Holiday Lights: Seis senderos con linternas de animales y trineos. (Adultos $41.95 / Niños $26.95). Lightscape (Brooklyn Botanic Garden): Más de un millón de luces y esculturas musicales. Últimos días: cierra el 4 de enero. Columbus Circle: Show de luces coreografiadas cada media hora (gratis) hasta el 3 de enero.

Gastronomía y ocio nocturno

¿Buscas algo diferente para la noche del fin de semana?

Karaoke con Piano: En Sid Gold’s Request Room o la sesión especial en el Time Out Market de Brooklyn, donde puedes cenar en uno de sus 19 restaurantes antes de subir al escenario.

Cine de Estreno: No te pierdas a Timothée Chalamet en Marty Supreme , una historia ambientada en el Lower East Side que ya está dando de qué hablar.

Brolesque: Para una noche atrevida, el Balcon Salon en Hell’s Kitchen presenta este show queer que celebra el deseo y el movimiento sin disculpas.

