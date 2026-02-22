Subasta de divisas este fin de semana en el Banco del Tesoro: conoce el paso a paso

Durante este fin de semana, el Banco del Tesoro activó, la Subasta BCV para personas naturales, en su plataforma Tesoro Enlínea, con un monto mínimo de 1 hasta 1.000 USD, a través de la *Cuenta Tesoro Digital*.*
Paso a Paso
Así puedes adquirir los dólares digitales en 3 simples pasos:
- 1. Ingresa a Tesoro Enlínea Ve al menú Operaciones en Divisas y haz clic en Subasta Privada
- 2. Realiza tu oferta completa:*-Cuenta origen (bolívares).-Tasa que propones.-Monto en USD.-Horario extendido sábado y domingo.-Solo puedes realizar una postulación por día.
- 3. Espera el resultado*Posteriormente, te notificamos el resultado de la operación. Al ser aprobada, los dólares electrónicos se abonan a tu tarjeta de uso internacional,Master Debit, en tu Cuenta Tesoro Digital Tesoro Enlínea.
