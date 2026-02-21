Florida votará para eliminar el impuesto a tu casa: podrías ahorrar hasta $5.000

Suscríbete a nuestros canales

La Cámara de Representantes de Florida aprobó, con una votación de 80 a 30, un proyecto de ley que busca erradicar el impuesto a la vivienda principal en todo el estado.

La propuesta legislativa plantea un cambio estructural en la recaudación fiscal, beneficiando exclusivamente a los propietarios que poseen la exención de residencia habitual (homestead exemption).

De obtener el respaldo ciudadano en las urnas, la eliminación de estos gravámenes comenzaría a aplicarse de forma progresiva hasta completarse en el año 2027.

Alcance de la consulta popular

Para que esta reforma entre en vigor, los votantes de Florida deberán ratificarla en las elecciones generales de noviembre de 2026. La ley estatal exige una mayoría calificada del 60 % de los votos para modificar la constitución local y permitir la abolición del tributo. Según proyecciones, el ahorro para una familia promedio podría oscilar entre los 4.000 y 5.000 dólares anuales, aunque la medida no contempla a las viviendas secundarias ni a las propiedades de inversión.

Es importante destacar que la supresión del impuesto a la vivienda no será total ni uniforme. Los gravámenes destinados al financiamiento de las escuelas públicas y ciertas tasas municipales específicas permanecerán vigentes. Cada jurisdicción mantendrá la potestad sobre cargos vinculados a servicios locales, por lo que el impacto final dependerá de la ubicación exacta del inmueble.

Debate sobre el financiamiento local

La iniciativa ha generado una discusión técnica sobre cómo se compensarán los fondos que los condados y municipios dejarán de percibir. El texto aprobado establece que, de ser validada por el electorado, se implementará un esquema de ajuste gradual para redistribuir recursos estatales y evitar que la provisión de servicios públicos esenciales se vea comprometida durante la transición hacia el nuevo modelo fiscal.

James Buchanan, representante republicano y uno de los principales impulsores de la medida en la Cámara, explicó la intención de la propuesta:

"El objetivo es permitir que las familias conserven más de su dinero en lugar de enviarlo al gobierno. En un contexto donde el valor de las casas ha subido tanto, los impuestos a la propiedad se han vuelto una carga insostenible para muchos residentes de Florida".

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube