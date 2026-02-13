Temporada de impuestos 2026: guía sobre el límite de hijos para reclamar créditos del IRS

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de la temporada de impuestos, una de las preguntas más comunes que se hacen las familias en Estados Unidos es: ¿Hay un límite en la cantidad de hijos que puedo declarar?

La buena noticia es que el IRS no establece un límite máximo en el número de hijos que puedes reclamar como dependientes, siempre y cuando cada uno cumpla con los requisitos de "hijo calificado".

Sin embargo, aunque no hay un tope en la cantidad de dependientes, el efecto en tus créditos fiscales —como el Crédito Tributario por Hijos (CTC) y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC)— sí varía dependiendo del número de miembros de la familia y tus ingresos.

¿Quiénes son considerados "hijos calificados" en la declaración de impuestos ante el IRS?

Para que puedas incluir a tus hijos en tu declaración de impuestos y aprovechar las deducciones y créditos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que deben cumplir con estas pruebas clave:

Debe ser tu hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo, hermano, hermana, o incluso un descendiente de estos (como un nieto o sobrino).

Debe ser menor de 19 años al final del año, o menor de 24 años si es estudiante a tiempo completo. No hay límite de edad si el hijo tiene una discapacidad total y permanente.

El menor debe haber vivido contigo durante más de la mitad del año (hay excepciones para estudiantes o situaciones especiales).

El hijo no puede haber proporcionado más de la mitad de su propio sustento económico durante el año fiscal.

Beneficios fiscales por hijos en 2026

Según información oficial del IRS y las actualizaciones de la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), aquí te presentamos los beneficios que estarán disponibles para las declaraciones que se realicen en 2026, correspondientes al año fiscal 2025:

1. Crédito Tributario por Hijos (CTC)

Este año, el crédito máximo ha subido a $2,200 por cada hijo calificado menor de 17 años. Si no tienes suficientes impuestos que debas para aprovechar todo el crédito, podrías recibir una parte reembolsable conocida como Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), que en este periodo puede llegar hasta los $1.700 por hijo.

2. Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC)

A diferencia del CTC, el EITC tiene una estructura que se estabiliza después de un número específico de hijos.

Según las tablas oficiales del IRS, el monto del crédito aumenta considerablemente si tienes uno, dos o tres hijos, pero se mantiene igual si tienes tres o más.

En otras palabras, recibirás el mismo monto máximo de EITC si tienes tres hijos que si tienes cinco.

Número de hijos Crédito máximo estimado (EITC) 1 hijo $4.328 2 hijos $7.152 3 o más hijos $8.046

Reglas de "desempate"

El IRS es muy claro en un aspecto: un mismo hijo solo puede ser reclamado por una persona. Si ambos padres están separados y no presentan una declaración conjunta, el IRS aplica ciertas reglas de desempate para decidir quién tiene el derecho legal. Por lo general, el padre que ha pasado más noches con el niño durante el año es quien tiene ese derecho.

Optimiza tu declaración de impuestos ante el IRS

Incluir a todos tus hijos calificados en tu declaración no solo disminuye tu ingreso sujeto a impuestos, sino que también puede aumentar tu reembolso potencial.

Recuerda que cada dependiente necesita tener un Número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar en Estados Unidos, y este debe haber sido emitido antes de la fecha límite de la declaración.

