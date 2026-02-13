Ahorra miles de dólares: las diez exenciones para adultos mayores que reconoce el IRS

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece una serie de beneficios fiscales diseñados específicamente para contribuyentes mayores de 50 años, permitiéndoles conservar una mayor parte de sus ingresos durante la jubilación.

A medida que los ciudadanos alcanzan edades como los 55, 62 o 65 años, acceden a deducciones estándar más elevadas y umbrales de ingresos superiores que podrían eximirlos de presentar declaraciones bajo ciertas condiciones.

Es importante que los contribuyentes conozcan estas ventajas, ya que el aprovechamiento de créditos por discapacidad, exenciones en la propiedad y aportaciones adicionales a cuentas de retiro puede reducir significativamente la carga tributaria en un entorno de inflación constante.

Exenciones y beneficios

El portal US News detalla diez exenciones y beneficios disponibles para adultos mayores:

Deducción estándar mayor: Las personas de 65 años o más pueden sumar hasta $2 050 adicionales a su deducción estándar individual en 2026, reduciendo directamente su ingreso imponible.

Las personas de 65 años o más pueden sumar hasta $2 050 adicionales a su deducción estándar individual en 2026, reduciendo directamente su ingreso imponible. Umbrales de presentación elevados: Los contribuyentes senior pueden ganar hasta $17 750 (solteros) o $34 700 (parejas) antes de estar obligados a declarar impuestos, facilitando la gestión de sus finanzas.

Los contribuyentes senior pueden ganar hasta $17 750 (solteros) o $34 700 (parejas) antes de estar obligados a declarar impuestos, facilitando la gestión de sus finanzas. Desgravaciones sobre la propiedad: Diversas jurisdicciones locales ofrecen exenciones o aplazamientos en los impuestos prediales y escolares para propietarios mayores con ingresos limitados.

Diversas jurisdicciones locales ofrecen exenciones o aplazamientos en los impuestos prediales y escolares para propietarios mayores con ingresos limitados. Crédito para personas mayores y discapacitadas: Proporciona un alivio fiscal de hasta $7 500 para individuos o parejas con ingresos brutos ajustados bajos y pocos ingresos no tributables.

Proporciona un alivio fiscal de hasta $7 500 para individuos o parejas con ingresos brutos ajustados bajos y pocos ingresos no tributables. Deducción adicional de IRA: Los trabajadores de 50 años o más tienen permitido aportar $1 100 extra a sus cuentas individuales de jubilación, alcanzando un límite de $8 600 anuales.

Los trabajadores de 50 años o más tienen permitido aportar $1 100 extra a sus cuentas individuales de jubilación, alcanzando un límite de $8 600 anuales. Contribuciones de recuperación 401(k): Permite a los mayores de 50 años diferir impuestos sobre $8 000 adicionales en planes de empleo, con una opción de "supercompensación" para quienes tienen entre 60 y 63 años.

Permite a los mayores de 50 años diferir impuestos sobre $8 000 adicionales en planes de empleo, con una opción de "supercompensación" para quienes tienen entre 60 y 63 años. Eliminación de penalizaciones por retiro: Al cumplir 59 años y medio, desaparece la multa del 10% por retirar fondos de cuentas IRA, y bajo ciertas condiciones, este beneficio aplica desde los 55 años en planes 401(k).

Al cumplir 59 años y medio, desaparece la multa del 10% por retirar fondos de cuentas IRA, y bajo ciertas condiciones, este beneficio aplica desde los 55 años en planes 401(k). Distribuciones caritativas calificadas: Los mayores de 70 años y medio pueden transferir hasta $111 000 de su IRA directamente a una organización benéfica sin pagar impuestos sobre ese dinero.

Los mayores de 70 años y medio pueden transferir hasta $111 000 de su IRA directamente a una organización benéfica sin pagar impuestos sobre ese dinero. Límite superior en cuentas HSA: Quienes superan los 55 años pueden aportar $1 000 adicionales a sus cuentas de ahorro para la salud, acumulando fondos libres de impuestos para gastos médicos futuros.

Quienes superan los 55 años pueden aportar $1 000 adicionales a sus cuentas de ahorro para la salud, acumulando fondos libres de impuestos para gastos médicos futuros. Asistencia tributaria gratuita: El programa TCE ofrece voluntarios certificados por el IRS para preparar y presentar declaraciones de forma gratuita a personas mayores de 60 años.

Practicidad

Estas herramientas financieras no solo simplifican el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino que actúan como un mecanismo de protección para los ahorros acumulados durante la vida laboral.

Con la implementación de normativas como la "Ley One Big Beautiful Bill", los beneficios se han ampliado temporalmente, permitiendo deducciones extra de hasta $12 000 para parejas casadas.

Mantenerse informado sobre estos cambios anuales asegura que los jubilados maximicen sus reembolsos y eviten pagos innecesarios al fisco.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube