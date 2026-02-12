Compra de flores San Valentín 2026: los estados de EEUU que más venden, claves sobre producción y gastos

Suscríbete a nuestros canales

A menos de 48 horas de que millones de estadounidenses celebren el Día de San Valentín en Estados Unidos (EEUU), la industria floral alcanza su clímax anual.

En 2026, el gasto de los consumidores en Estados Unidos (EEUU) está proyectado para marcar un nuevo hito histórico.

Según la National Retail Federation (NRF), se estima que el gasto total este año, por compras relacionadas a San Valentín, alcance los $29.100 millones de dólares, superando el récord anterior de 2025.

De esa cifra monumental, las flores representan una de las categorías más fuertes:

Resulta que, cerca del 41% de los consumidores planea regalar arreglos florales, lo que se traduce en un mercado de aproximadamente $3.100 millones de dólares solo en pétalos y tallos.

Los estados con mayor volumen de ventas

Aunque el amor no tiene fronteras, el gasto sí tiene sus diferencias geográficas, los estados con mayor volumen de ventas de flores coinciden generalmente con los centros urbanos más densos y con mayor poder adquisitivo.

California: no solo es el principal consumidor por volumen total debido a su población, sino que también es el corazón de la producción nacional.

+ California produce aproximadamente el 75% de las flores de corte hidropónicas y de invernadero en EE. UU. Durante la temporada de San Valentín, el Valle Central y las regiones costeras son los principales proveedores de rosas cultivadas en suelo estadounidense.

+ Además, según datos de SLI Systems, California es el estado número uno en búsquedas online de flores para San Valentín, con un volumen 31% superior al de Nueva York, que ocupa el segundo lugar.

Por otra parte, debido a su proximidad con los centros de cultivo, California suele mantener precios más competitivos que la costa este, aunque la demanda masiva en ciudades como Los Ángeles y San Francisco equilibra el gasto total hacia arriba.

Nueva York: Lidera en gasto per cápita en áreas urbanas. La ciudad de Nueva York se mantiene como el epicentro de las entregas de flores premium de último minuto.

+ Es el segundo estado con mayor volumen de transacciones digitales. La alta densidad de oficinas corporativas en Manhattan impulsa un mercado masivo de entregas de "último minuto" de alto costo.

+ Según el análisis de FinanceBuzz (2025-2026), Nueva York registra el precio promedio más alto de la nación para una docena de rosas rojas de tallo largo, alcanzando los $107.00, frente a un promedio nacional de $93.07.

Texas: Con ciudades de rápido crecimiento como Austin y Dallas, Texas ha escalado posiciones en el consumo masivo de rosas rojas.

+ Actualmente disputa con California el primer puesto en volumen total de ventas minoristas de flores, impulsado por mercados masivos en Houston, Dallas y Austin.

+ Texas presenta un mercado más diversificado donde las grandes superficies (supermercados) mueven un volumen inmenso de "consumer bunches" (ramos listos), lo que aumenta la cantidad de tallos vendidos aunque el precio por unidad sea menor que en las florerías boutique del noreste.

Florida: Aunque flaquea en un punto crítico, no solo por sus ventas locales, sino porque el 90% de las flores importadas (principalmente de Colombia y Ecuador) entran a EEUU a través del Aeropuerto Internacional de Miami.

+ Solo en las tres semanas previas al 14 de febrero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Miami procesa aproximadamente 990 millones de tallos de flores.

+ Empresas como Avianca Cargo operan más de 300 vuelos cargueros dedicados exclusivamente a flores en esta temporada, transportando cerca de 19.000 toneladas de producto desde Colombia y Ecuador

Illinois: Chicago sigue siendo un motor fundamental para la industria floral en el Medio Oeste.

Illinois se mantiene consistentemente en el Top 5 de estados con más búsquedas y pedidos online de arreglos florales.

+ Chicago actúa como el centro de distribución para todo el "Rust Belt" y el Medio Oeste.

Resumen de cifras clave (Nivel Nacional 2025-2026)

Indicador Dato Verificado Gasto total en flores (EE. UU.) ~$2.900 millones de dólares Consumidores que compran flores 40% del total de participantes Porcentaje de hombres que compran flores 56% (es el regalo #1) Precio promedio nacional (12 rosas) $93.07 Estado más caro para comprar rosas Nueva York ($107) Estado con más búsquedas online California

La intensidad del gasto: ¿Quién gasta más por persona?

Datos recientes de análisis de mercado como DesignRush y tendencias de búsqueda de 2025-2026 indican que los estados del noreste y el noroeste presentan la mayor "intensidad" de compra en relación con su población:

Washington y Vermont: encabezan la lista en términos de búsquedas por cada 1.000 habitantes y crecimiento de ventas minoristas en febrero.

encabezan la lista en términos de búsquedas por cada 1.000 habitantes y crecimiento de ventas minoristas en febrero. Nueva Jersey y Connecticut: registran promedios de gasto por regalo superiores a la media nacional de $199.78.

Radiografía del mercado: rosas

La logística detrás de un ramo de rosas es una proeza de la ingeniería moderna.

Este año, FedEx proyecta transportar más de 2.2 millones de libras de flores desde Sudamérica para abastecer la demanda estadounidense.

Categoría Dato Estadístico 2026 Total Rosas enviadas Aproximadamente 250 millones Gasto promedio por persona $199.78 (récord histórico) Precio medio (docena de rosas) $70 - $110 (con envío) Flor con mayor crecimiento Orquídeas (crecimiento proyectado del 7.39% CAGR)

Guía de servicio para el consumidor de última hora

Si aún no has realizado tu pedido, aquí tienes los puntos clave para asegurar el éxito este 14 de febrero:

El factor tiempo: para el 12 de febrero, la mayoría de los servicios de entrega nacional (online) están cerrando sus ventanas de garantía.

Tu mejor opción ahora son los floristas locales independientes, quienes suelen reservar inventario para compras en tienda.

Cuidado de las flores: para que la inversión dure más allá del fin de semana, corta los tallos en un ángulo de 45 grados y cambia el agua cada dos días.

Evita colocar el ramo cerca de frutas (como manzanas), ya que el gas etileno acelera el marchitamiento.

Alternativas sostenibles: las plantas en maceta (como las orquídeas) están ganando terreno este año, con un 29% de los consumidores optando por ellas sobre las flores cortadas, buscando un regalo que perdure meses y no días.

