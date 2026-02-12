El "Efecto Super Bowl" llega a la corte: juez cita a Bad Bunny en un caso de violencia en Brickell

Suscríbete a nuestros canales

La justicia de Miami envió un mensaje claro contra la violencia. Guillermo Zaldívar fue sentenciado tras un brutal ataque en un Walgreens de Brickell que quedó registrado en video.

Sin embargo, lo que más llama la atención no fue solo la condena, sino el inusual sermón del juez, quien utilizó la reciente y viral presentación de Bad Bunny en el Super Bowl para impartir una lección de civismo.

El incidente, que ocurrió el verano pasado, terminó con un anciano agredido simplemente por intentar calmar un altercado.

El ataque: de la farmacia a la agresión

Todo comenzó cuando Manuel Casabielle, la víctima, entró a la tienda para recoger sus medicamentos y presenció cómo Zaldívar gritaba y reprendía violentamente a una cajera de la tercera edad. Al intentar mediar, Casabielle se convirtió en el blanco de la furia:

La agresión: Videos de vigilancia captaron a Zaldívar agarrando al anciano por el cuello y azotándolo contra un estante, para luego arrojarlo al suelo.

La intervención: Casabielle declaró que solo quería evitar que la situación con la empleada escalara, pero terminó siendo víctima de un nivel de ira que el tribunal calificó como "incomprensible".

"El amor vence al odio": la referencia a Bad Bunny

Durante la audiencia, el juez David Young no ocultó su frustración ante el comportamiento del acusado. En un giro mediático, Young citó el mensaje que el "Conejo Malo" llevó a cientos de millones de personas durante el show de medio tiempo del Super Bowl:

"Pienso en la aparición de Bad Bunny, donde se habla de que el amor vence al odio. Eso se extiende a todas las sociedades", sentenció el juez mientras cuestionaba el nivel de enojo de Zaldívar hacia alguien que solo buscaba ayudar.

Sentencia y el fantasma de la deportación

El castigo para Zaldívar no se limitará a la reflexión filosófica del juez. La sentencia incluye:

Cárcel: 364 días tras las rejas (con crédito por el tiempo ya servido). Rehabilitación: Un curso obligatorio de manejo de la ira. Restricción: Orden de alejamiento total de la víctima y de la sucursal de Walgreens en Brickell.

El factor migratorio: Casabielle expresó su satisfacción con la condena, señalando un detalle crítico: dado que Zaldívar es de origen cubano, una sentencia de casi un año podría activar un proceso de deportación una vez que cumpla su tiempo en prisión, bajo las estrictas políticas migratorias vigentes en 2026.

