Secretario de Energía de EEUU emite respuesta sobre el mando en Venezuela: claves de la entrevista de Wright

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, reveló en una reciente entrevista con la cadena NBC News que el gobierno estadounidense mantiene una comunicación fluida con las autoridades venezolanas.

Según Wright, este acercamiento permitió establecer una dinámica de trabajo que ya suma más de un mes de actividad constante entre ambas naciones.

Wright calificó la relación actual como una "cooperación asombrosa", destacando específicamente el rol de Delcy Rodríguez en estos acercamientos. El secretario afirmó que se lograron cambios positivos de gran magnitud, lo que permite proyectar un panorama favorable para las relaciones diplomáticas y los acuerdos que se están gestionando actualmente.

Cinco semanas de negociaciones

El funcionario explicó que el equipo de la administración Trump ha estado tratando directamente con Delcy Rodríguez durante las últimas cinco semanas. Wright se mostró optimista sobre los resultados obtenidos hasta ahora, calificando el inicio de esta etapa como un comienzo "tremendo" debido a la efectividad de las conversaciones y la disposición de las partes involucradas.

El liderazgo en Venezuela

Al ser consultado sobre quién ejerce el mando real en el país, el secretario fue claro al señalar que los propios venezolanos son quienes están a cargo de su territorio.

Con esta declaración, el alto funcionario buscó aclarar la postura de su país respecto a la soberanía y la gestión interna de Venezuela en el contexto actual.

Influencia y autoridades interinas

Finalmente, Wright reconoció que, aunque el mando local pertenece a los venezolanos, EEUU mantiene una influencia considerable sobre las autoridades interinas en el país.

Esta posición estratégica es la que permite a la administración estadounidense participar activamente en el proceso de cambios que se busca implementar en la región.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube