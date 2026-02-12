Maestros de San Francisco en huelga: todo sobre la exigencia docente y las ayudas disponibles para padres

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez desde 1979, las pizarras de las 111 escuelas públicas de San Francisco, California, permanecen vacías debido a la huelga de maestros iniciada por el sindicato United Educators of San Francisco (UESF).

Afecta a más de 50.000 estudiantes y poniendo a miles de familias trabajadoras en una encrucijada logística.

El conflicto, que estalla tras 11 meses de negociaciones infructuosas, no es solo una disputa salarial; es un grito de auxilio de los educadores ante un costo de vida que los expulsa de la ciudad que enseñan.

Además, San Francisco no es el único lugar en conflicto. En Los Ángeles (UTLA) y San Diego, los sindicatos están en alerta máxima, lo que sugiere una crisis sistémica en la educación de California debido al fin de los fondos de alivio por COVID-19 y la baja en la matrícula.

¿Por qué no hay clases? Las demandas del sindicato

El sindicato UESF, que representa a 6.500 trabajadores, mantiene una postura firme y su lema es "Ya fue suficiente".

Sus exigencias principales son:

Aumento salarial: un 9% en dos años para maestros y hasta un 14% para personal de apoyo (para-educadores).

un 9% en dos años para maestros y hasta un 14% para personal de apoyo (para-educadores). Seguro médico: cobertura total del seguro familiar, evitando que los trabajadores paguen hasta $1,500 mensuales de su bolsillo.

cobertura total del seguro familiar, evitando que los trabajadores paguen hasta $1,500 mensuales de su bolsillo. Educación especial: límites estrictos a la carga de trabajo para garantizar la atención de los alumnos más vulnerables.

Por su parte, el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD), liderado por la superintendente Maria Su, alega un déficit de $102 millones de dólares y una estricta supervisión estatal que limita su margen de maniobra.

Ahora, cada día de huelga le cuesta al distrito entre $7 y $10 millones de dólares en fondos estatales perdidos por falta de asistencia, lo que irónicamente agrava el déficit que el distrito intenta combatir.

¿Qué falta para que se abran las aulas?

Aunque figuras políticas como Nancy Pelosi han pedido un acuerdo rápido, las partes están estancadas en el uso de las reservas:

El sindicato: exige usar el fondo de reserva de $111 millones para cubrir los salarios. El distrito: advierte que usar ese dinero sin un plan de ingresos a largo plazo llevaría a la quiebra total del sistema. Mediación: un panel neutral sugirió un aumento del 6%, pero el sindicato lo rechazó por no incluir garantías de salud por escrito.

Guía de supervivencia para padres y familias

Sabemos que para la comunidad en el Mission District, Excelsior y Bayview, el cierre de escuelas es un golpe económico.

Aquí los recursos activos hoy:

Alimentación: el distrito ha habilitado centros temporales de distribución de comidas.

Por ahora, miles de niños dependen del desayuno y almuerzo escolar; no dude en acercarse a los puntos de recogida de 10:00 AM a 1:00 PM.

Cuidado infantil: grupos de padres se están organizando vía WhatsApp para "cuidados compartidos".

La alcaldía de Daniel Lurie ha activado programas limitados para los 1,000 estudiantes más vulnerables.

Educación en casa: recursos educativos online están disponibles en el portal de SFUSD, aunque el sindicato aclara que no sustituyen la instrucción presencial.

