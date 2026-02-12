Reporte Inameh: jueves de sol y altas temperaturas en gran parte de Venezuela este 12 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informa que para este 12 de febrero predomina la estabilidad atmosférica en casi todo el territorio nacional. La fuerte incidencia de los rayos solares, propia de la temporada seca, mantendrá temperaturas elevadas, especialmente en las regiones llaneras y el occidente del país.

Pronóstico regional

Región Central (Caracas, Miranda, La Guaira): se esperan cielos despejados durante la mañana con un ligero incremento de la nubosidad hacia el final de la tarde, pero sin probabilidades de lluvia. La temperatura mínima en la capital fue de 18°C y se espera una máxima de 29°C.

Los Llanos y Noroccidente: es la zona de mayor atención hoy. Estados como Guárico, Apure, Barinas y Zulia podrían registrar temperaturas máximas de entre 37°C y 39°C, lo que eleva el riesgo de incendios forestales.

Zonas con nubosidad: solo se prevén mantos nubosos con posibles lluvias dispersas o lloviznas en áreas de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas y el sur del Lago de Maracaibo, debido a efectos orográficos locales.

Condiciones marítimas

El Inameh reporta una situación de "Fuerte Marejada" en el litoral occidental y la zona insular, con olas que podrían alcanzar los 2 metros de altura. En el litoral central y oriental, el oleaje se mantendrá más tranquilo, oscilando alrededor de 1 metro.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube