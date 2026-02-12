Tragedia tras la rotura de una tubería matriz en Miranda: identifican a víctima fatal

Suscríbete a nuestros canales

Una persona falleció y otras cinco habrían resultado heridas tras la rotura de una tubería matriz de agua potable.

El incidente se registró este martes en el sector La Ceiba, Santa Teresa del Tuy, en el centro del municipio Independencia, estado Miranda.

La falla de la tubería causó una situación de emergencia en el sector, debido a que varias familias habrían quedado damnificadas.

La fuga de agua, con una alta presión, terminó por socavar el suelo y derribó tres viviendas de la misma calle.

Rotura de tubería matriz deja a familias damnificadas

En videos que circularon en las redes sociales, se pudo observar como el chorro de agua que salía con fuerza desde el suelo desbordó la calle y arrastró tierra, escombros y parte de las estructuras cercanas.

El medio digital Efecto Cocuyo indicó que testigos hablaron sobre un adulto mayor, quien quedó atrapado bajo los escombros o por la fuerza del agua.

Asimismo, de acuerdo con reportes de medios locales, al menos tres familias quedaron damnificadas. El servicio de agua se cortó en varias zonas aledañas.

Equipos de Hidrocapital, bomberos y Protección Civil llegaron rápido al sitio para atender la emergencia.

Identifican a víctima fatal

Tras la tragedia, las autoridades de Santa Teresa del Tuy decidieron cancelar sus celebraciones de Carnaval, para destinar el presupuesto a la atención de la contingencia, informó Noticiero Venevisión.

Según el medio televisivo, la víctima fatal quedó identificada como Alfonso Lemos, un hombre de la tercera edad, quien quedó atrapado en su casa en el momento del colapso de la tubería.

Por otra parte, los cinco ciudadanos heridos fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica.

El noticiero informó que más de 300 familias se vieron afectadas por el impacto del agua, que causó daños severos en la zona.

De igual manera, se reportó la pérdida total de algunos locales comerciales ubicados en el área.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube