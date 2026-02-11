República Dominicana reanudará vuelos comerciales con Venezuela a partir de esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

Los vuelos comerciales de pasajeros entre la República Dominicana y Venezuela se reanudarán en un plazo aproximado de 15 días, así lo anunció este martes el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC) dominicana, Héctor Porcella.

Asimismo, el funcionario dominicano apuntó que el proceso de reanudación se encuentra en su fase final tras recibir las autorizaciones correspondientes del Poder Ejecutivo dominicano.

Más de tres años sin vuelos directos entre ambos países

Las empresas de transporte aéreo que anteriormente cubrían este trayecto ya poseen el permiso legal para reprogramar sus itinerarios. Estas operaciones estaban paralizadas desde julio de 2022, debido a un conjunto de medidas diplomáticas y restricciones operativas que afectaron el flujo directo de viajeros hacia el territorio venezolano, indicó el medio dominicano Listín Diario.

La JAC apuntó que la resolución actual permite a las operadoras retomar sus frecuencias habituales de vuelo, una medida que busca normalizar el tránsito de pasajeros y restablecer la infraestructura de transporte civil que conecta a Santo Domingo y otras ciudades dominicanas con los aeropuertos venezolanos.

Según explicó el presidente de la JAC, el organismo recibió la aprobación formal del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). Este paso administrativo fue el requisito previo indispensable para la emisión de la resolución que faculta legalmente el reinicio de los vuelos.

