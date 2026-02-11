Departamento de Energía de EEUU pone en marcha plan energético en Venezuela: esto se sabe sobre Chris Wright

Suscríbete a nuestros canales

La Embajada de EEUU hizo pública la declaración oficial del Departamento de Energía, confirmando un movimiento diplomático clave con la llegada de Chris Wright a Venezuela.

A través de este anuncio, se informa que la administración del Presidente Trump busca, mediante la cooperación directa, establecer un nuevo estándar de prosperidad que conecte los intereses de Venezuela con los de todo el Hemisferio Occidental.

El comunicado emitido por el Secretario de Prensa, Ben Dietderich, subraya que esta acción no es un evento aislado, sino el avance de una misión presidencial diseñada para restaurar el orden y el crecimiento petrolero.

Comunicado del Departamento de Energía

El portavoz Ben Dietderich fue el encargado de detallar los objetivos de la visita del Secretario Chris Wright. Según el Departamento de Prensa, la prioridad absoluta es supervisar el cumplimiento del histórico Acuerdo Energético entre ambas naciones.

Esta oficina destaca que la presencia del Secretario en suelo venezolano es una prueba del compromiso directo de la administración Trump para verificar que los convenios se traduzcan en resultados concretos para la economía.

Compromiso con el liderazgo y la empresa privada

La información oficial anunció que la agenda de trabajo incluye reuniones de alto nivel con la presidenta interina Delcy Rodríguez y representantes de los sectores empresariales más influyentes.

El Departamento de Energía enfatizó que el diálogo no se limita solo al ámbito gubernamental, sino que busca integrar a los líderes de la industria para asegurar que el flujo de inversión y la estabilidad lleguen a cada sector clave del país.

Verificación directa en los campos petroleros

De acuerdo con las declaraciones del Secretario de Prensa, un punto crítico de la jornada es la inspección presencial de la infraestructura energética.

El Secretario Wright visitará personalmente los campos petroleros para observar cómo el acuerdo impulsado por el Presidente Trump está operando en la práctica.

Esta supervisión busca garantizar que la reactivación de la industria energética sirva como el pilar fundamental para la seguridad y la prosperidad de Venezuela y sus socios comerciales.

