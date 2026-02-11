Chris Wright aterriza en Maiquetía para evaluar la producción petrolera: trazan agenda clave de tres días

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó este miércoles a Venezuela en una visita para inspeccionar la reconstrucción de la industria petrolera nacional.

Wright aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a bordo de un Boeing C-40 Clipper, en horas del mediodía, para ser recibido por la jefa de misión diplomática, Laura Dogu.

Su llegada marca la presencia del funcionario estadounidense de mayor rango en el país en casi tres décadas. De acuerdo con Reuters, el objetivo central de este viaje es realizar una evaluación directa de las instalaciones y pozos petroleros, tras la reciente emisión de licencias por parte de EEUU.

Encuentros de alto nivel en Caracas

La agenda de Wright en la capital venezolana incluye reuniones cruciales con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otros representantes del gobierno interino.

El foco de estas conversaciones será la reforma en la gestión de la estatal PDVSA y la creación de un entorno seguro para la llegada de capitales internacionales que permitan estabilizar la economía.

Alianzas con empresas trasnacionales

Además de los encuentros políticos, el secretario se reunirá con directivos de grandes compañías como Chevron y Repsol. Estas empresas juegan un papel fundamental en el plan de recuperación energética, ya que poseen la tecnología y la capacidad operativa necesaria para reactivar los proyectos, especialmente en zonas estratégicas como la Faja del Orinoco.

Inspección en el terreno y futuro energético

La visita, que se extenderá hasta el viernes, contempla un recorrido por Petropiar, uno de los proyectos petroleros más importantes del país operado conjuntamente con Chevron.

Con esta inspección, el gobierno de EEUU busca verificar el estado de la infraestructura para proyectar una meta de producción que podría alcanzar los dos millones de barriles diarios bajo estándares internacionales de eficiencia.

