Vuelos Santiago‑Caracas vuelven: LATAM anuncia retorno de operaciones aéreas

Después de una pausa de dos meses, LATAM Airlines reactivará los vuelos entre Chile y Venezuela, marcando la recuperación de una ruta estratégica para la conectividad aérea en la región.

Dicha medida permitirá a los pasajeros retomar sus viajes hacia Caracas con mayor facilidad y confianza, tras las interrupciones recientes por motivos operativos y regulatorios.

Los vuelos hacia Caracas se realizarán con una escala en Bogotá, facilitando conexiones hacia la capital venezolana desde Santiago y otros destinos.

Inicialmente, la ruta operará con cuatro frecuencias semanales, los lunes, miércoles, viernes y domingos, aunque está previsto que en abril se incrementen a siete vuelos semanales, sujetos a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de ambos países.

Venta de boletos y reservas

LATAM ha informado que los boletos ya están disponibles en todos sus canales oficiales y agencias de viaje.

Esta apertura permite a los viajeros planificar su itinerario con antelación, mientras la aerolínea garantiza la disponibilidad y seguridad de los vuelos durante esta fase inicial de reactivación.

Además, los pasajeros que vieron cancelados sus vuelos hacia Venezuela a finales de 2025 podrán reprogramar sus viajes sin cargos adicionales.

La CEO de LATAM Airlines Colombia, Erika Zarante, destacó que la reactivación de la ruta refleja el interés de la compañía en fortalecer la conectividad en Venezuela y contribuir al desarrollo económico regional.

