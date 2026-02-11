Atención

Polvo del Sahara cubrirá gran parte del territorio nacional esta semana: detalles

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos.

Por Jessica Molero
Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 09:04 am
Polvo del Sahara
Foto: Cortesía

 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que desde este martes y hasta el viernes 13 de febrero se registrará la presencia de polvo proveniente del desierto del Sahara en gran parte del territorio venezolano. 

Las concentraciones serán de leves a moderadas y se desplazarán progresivamente desde el oriente hacia el occidente del país, con información del medio AVN.

De acuerdo con el organismo, este fenómeno atmosférico podría limitar la formación de nubosidad importante y disminuir la visibilidad horizontal en diversas regiones, lo que podría traducirse en cielos con aspecto brumoso y menor probabilidad de precipitaciones significativas durante el período señalado.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo se mantiene en monitoreo constante y aseguró que difundirá cualquier actualización a través de sus canales oficiales. 

