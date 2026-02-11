Tormenta invernal en Nueva York: las 3 zonas que recibirán el impacto más severo

Suscríbete a nuestros canales

Después de un inicio de febrero con temperaturas heladas que han batido récords de años anteriores, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) están vigilando de cerca un nuevo sistema que podría traer nieve y condiciones peligrosas a la Gran Manzana este 11 de febrero de 2026.

El pronóstico oficial: nieve y frío extremo en Nueva York

Según los últimos informes del NWS de Nueva York, la ciudad está bajo un Aviso de Clima Invernal.

Se anticipa que una mezcla de lluvia helada y nieve afectará la visibilidad en las principales autopistas durante las primeras horas del día.

Las autoridades meteorológicas advierten que, aunque el acumulado de nieve podría ser ligero en el centro de Manhattan, las áreas de Long Island y el este de Queens podrían enfrentar impactos más severos.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, ha instado a los neoyorquinos a tomar en serio estas alertas.

"Incluso una acumulación ligera de nieve, combinada con las temperaturas peligrosamente bajas que hemos registrado, puede crear condiciones de viaje mortales. Pedimos a todos que utilicen el transporte público y eviten las carreteras si no es estrictamente necesario", declaró el mandatario según comunicados oficiales de NYC.gov.

Impacto en la infraestructura y transporte

La ciudad aún se está recuperando de un "asedio ártico" que tuvo lugar a finales de enero y principios de febrero, cuando el termómetro en Central Park cayó hasta los 3°F (-16°C), marcando la temperatura más fría desde 2023.

Reportes de CBS New York y WABC-TV han confirmado que el Departamento de Sanidad ha movilizado a miles de trabajadores y camiones esparcidores de sal para evitar que el hielo negro convierta las calles en verdaderas pistas de patinaje.

Los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark ya están experimentando retrasos preventivos.

Las autoridades de aviación aconsejan a los viajeros que verifiquen el estado de sus vuelos, ya que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 40 mph, lo que complicaría las operaciones de despegue y aterrizaje.

Recomendaciones de seguridad para enfrentar nueva oleada de frío extremo en Nueva York

Para hacer frente a esta nueva tormenta, la Cruz Roja y los servicios de emergencia locales sugieren:

Limitar el tiempo al aire libre: La sensación térmica se mantendrá muy por debajo del punto de congelación.

Revisar la calefacción: El sistema 311 de la ciudad está recibiendo reportes de falta de calor en edificios residenciales.

Protección para mascotas: Es ilegal y peligroso dejar a los animales expuestos a estas temperaturas extremas.

Aunque se prevé un ligero aumento en las temperaturas a finales de esta semana, el mensaje de los expertos es claro: la precaución es la mejor defensa contra la impredecible naturaleza del invierno neoyorquino en 2026.

