Carnavales 2026: prohíben celebrar con tánganas y espumas en este municipio mirandino

El alcalde del municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, Farith Fraija, anunció la prohibición del uso de tánganas, espumas y cualquier producto químico con efectos nocivos durante Carnavales con el fin de prevenir incidentes de salud y focos de violencia durante las celebraciones de este año.

La autoridad local explicó en sus redes sociales que la decisión responde a problemas de violencia recurrentes detectados en asuetos anteriores. En tal sentido, señaló que el uso de estos productos representa un riesgo sanitario, indicando que "las tánganas afectan la salud de las personas, sobre todo cuando le cae en los ojos".

Asimismo, la alcaldía vinculó el uso de estas sustancias con el aumento de la conflictividad en las calles. Fraija apuntó que estas prácticas "también nos están causando problemas de violencia entre personas, producto y que la gente no quiere que le caiga este tipo de sustancias encima".

Posibles sanciones a comercios

En el caso de los establecimientos comerciales que ofrezcan estos productos, la alcaldía aplicará la "clausura temporal o definitiva" del negocio, acotó.

Para los ciudadanos que utilicen estos químicos en espacios públicos, la normativa ordena el decomiso inmediato del material. Además, el alcalde advirtió que se impondrán sanciones económicas directas, asegurando que "vamos a estar imponiendo medidas pecuniarias, o sea, le vamos a tocar el bolsillo a la gente que no cumpla con esto".

El objetivo central de la normativa, en palabras del alcalde, es "seguir garantizando la paz de nuestros municipios y el sano disfrute de estos carnavales que con toda seguridad iremos a disfrutar en familia". Los cuerpos de seguridad municipal serán los encargados de fiscalizar el cumplimiento de esta prohibición en todas las parroquias.

