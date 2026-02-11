Parlamento

Jorge Arreaza ofrece balance tras reunirse con los familiares de detenidos este 10 de febrero

Iris Verela denunció que durante la actividad detectaron intentos de incluir casos que no corresponden a la naturaleza política del instrumento legal

Por Genesis Carrillo
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 08:00 pm
Alrededor de 40 familiares de ciudadanos detenidos por causas políticas fueron atendidos este martes por la Comisión Especial para la Promoción de la Consulta del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Dicha comisión es liderada por el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Arreaza, quien calificó la jornada como “respetuosa”. 

“Escuchamos cada caso y tenemos insumos para discutir en la Comisión Especial”, indicó el funcionario venezolano, en declaraciones a los periodistas. 

Asegurando que van a estar pendiente de todos los casos que se presenten. Pero sobre todo que la ley (de Amnistía) pueda ser lo más amplia posible”, explicó. 

Arreaza adelantó que en las próximas horas sostendrá un encuentro similar con las víctimas de los hechos de violencia ocurridos entre 2014 y 2017 (conocidos como guarimbas).

Denuncia

Por su parte, la diputada Iris Varela, integrante de la comisión, denunció que durante la actividad detectaron intentos de incluir casos que no corresponden a la naturaleza política del instrumento legal, específicamente delitos de homicidio.

“Detectamos que algunas personas conversaron sobre casos que ya están 'comprados' de homicidio. Como decimos vulgarmente, buscan 'darse colita' para tratar de favorecer a todo el que pueda ser favorecido”, señaló Varela, recordando que los delitos de sangre están excluidos de esta ley.

 

Martes 10 de Febrero - 2026
VENEZUELA
