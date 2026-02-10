¿Qué uso le darán a los espacios de El Helicoide? Ernesto Villegas lo explica

Suscríbete a nuestros canales

El centro de reclusión El Helicoide, ubicado en Caracas, ha sido designado como la sede oficial de la Gran Misión Viva Venezuela "Mi Patria Querida".

Así lo dio a conocer el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, en entrevista con VTV, quien destacó que será un lugar para el encuentro de artistas, cultores y la ciudadanía en general.

“Será un nuevo espacio para la cultura, es bastante grande (...) la Gran Misión Viva Venezuela ‘Mi Patria Querida’ para los funcionarios policiales y para el pueblo en general”, indicó.

Cierre de El Helicoide

Es importante mencionar que el pasado 30 de enero, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció el cierre de este centro de reclusión.

"Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", dijo Rodríguez, en aquel momento.