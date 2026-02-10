Diosdado Cabello: no hay espacio para funcionarios matraqueros en cuerpos policiales

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que en los cuerpos policiales de Venezuela no debe existir espacio para funcionarios involucrados en prácticas de “matraqueo” o extorsión.

La declaración fue realizada durante un acto oficial en el estado Trujillo, transmitido por el canal estatal VTV, donde reiteró la necesidad de una policía comprometida con la ciudadanía.

“Pero tiene que ser una policía distinta, del pueblo. No puede tener lugar en ninguna institución policial un funcionario matraquero. Quien quiera ser policía tiene que llevar el uniforme con honor, con dignidad, con valor y con entrega. Es el nuevo modelo que estamos construyendo junto al pueblo”

Durante su intervención, Cabello anunció la entrega de 55 patrullas adaptadas para zonas montañosas, además de 442 motocicletas y 221 equipos telefónicos, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de los organismos de seguridad. Indicó que estos recursos serán utilizados de inmediato en labores de patrullaje y atención directa a las comunidades.

“Esos vehículos no van a quedarse en un galpón para ver cuándo salen; van para la calle a trabajar junto al pueblo, para prestarle seguridad y atención”

El ministro también informó sobre la incorporación de nuevas cámaras de seguridad, de las cuales 36 estarán destinadas a Trujillo, y explicó que estos dispositivos deben contribuir tanto a la protección de comercios como a la vigilancia de espacios públicos.

Asimismo, destacó el aumento significativo de jóvenes interesados en ingresar a los cuerpos policiales, al señalar que las solicitudes pasaron de 7.800 a 32.000 aspirantes. No obstante, enfatizó que se busca un modelo policial basado en la ética, el respeto y el servicio al pueblo.

