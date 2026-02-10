Tarjetas de Crédito 2026: las tasas de interés bajan, pero las comisiones anuales suben un 26%

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de tarjetas de crédito en Estados Unidos (EEUU) está enviando señales mixtas a los consumidores a inicios de febrero de 2026.

Según el informe trimestral de WalletHub y datos de la Reserva Federal, los tipos de interés finalmente muestran un respiro tras años de subidas, aunque los bancos están compensando esta baja con un incremento agresivo en las cuotas anuales.

A continuación, desglosamos cómo estos cambios afectan su bolsillo y qué puede hacer para proteger su crédito.

Revelaciones sobre las tarjetas de crédito

+ Intereses: alivio para quienes tienen buen crédito

Por primera vez en meses, el tipo de interés medio para nuevas ofertas bajó al 22.1% (comparado con el 22.7% del año pasado). Sin embargo, la mejora no es igual para todos:

Crédito excelente: son los más beneficiados, con tasas que rondan el 17.15%.

Crédito justo (Fair Credit): siguen enfrentando tasas altas del 26.53%.

Tarjetas de tienda: ¡Cuidado! Estas siguen siendo las más caras, con un promedio del 32.92%.

+ La "trampa" de las comisiones

Si bien los intereses bajan, los bancos están aumentando otros costos. La cuota anual media subió a $27.89, lo que representa un aumento del 26.48% respecto al año pasado.

Además, las comisiones por adelantos de efectivo y transferencias de saldo han visto incrementos ligeros pero constantes.

+ Transferencias de saldo: una oportunidad de oro

Según la interpretación del artículo, si usted tiene deudas acumuladas, este es el momento de actuar.

Las compañías están compitiendo por "comprar" su deuda, ofreciendo periodos de 0% de interés (APR introductorio) que ahora duran, en promedio, 13.17 meses (un 3.3% más largos que el año pasado). Algunas ofertas alcanzan incluso los 24 meses.

Satisfacción y quejas: ¿En quién confiar?

El informe destaca que las quejas ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) han subido un 19%, principalmente por errores en la facturación.

Los mejores calificados: Discover y American Express lideran la satisfacción del cliente.

El peor calificado: Synchrony Bank obtuvo la puntuación más baja (58.54), debido principalmente al alto volumen de quejas por cada dólar que prestan.

Recomendaciones y panorama

Si usted está buscando su primera tarjeta o quiere mejorar su situación actual, tome en cuenta lo siguiente:

Revise su "facturación": ante el aumento de quejas, revise su estado de cuenta cada mes. Si ve un cargo que no reconoce, tiene 60 días para disputarlo legalmente. Use tarjetas "garantizadas" (Secured) si está empezando: si no tiene historial crediticio en EEUU, las tarjetas garantizadas tienen hoy un interés promedio del 21.76%, menor que las tarjetas para crédito "justo". Evite los adelantos de efectivo: con una comisión media del 4.02% y un interés de casi el 25%, esta es la forma más cara de obtener dinero. Aproveche las bonificaciones de viaje: las recompensas en millas y puntos han subido un 11.22%. Si planea viajar a su país de origen, busque tarjetas con bonos iniciales altos (el promedio actual es de 34.428 millas).

Se debe tener en cuenta que:

La ligera bajada en los intereses de las tarjetas es una respuesta directa a las recientes pausas o recortes en las tasas de referencia de la FED. Se espera que, si la inflación sigue controlada, las tasas bajen un poco más hacia mediados de 2026.

Deuda total: Aunque las tasas son altas, la deuda total de tarjetas de crédito ajustada por inflación es un 8% menor que su récord histórico, lo que indica que los consumidores están siendo más cautelosos con sus gastos.

Cifras clave del estudio

Estos son los números "fríos" que debe conocer para no pagar de más:

22.10%: es la tasa de interés promedio actual para nuevas tarjetas. Si su tarjeta le cobra más que esto y usted tiene buen crédito, es momento de negociar o cambiar de banco.

es la tasa de interés promedio actual para nuevas tarjetas. Si su tarjeta le cobra más que esto y usted tiene buen crédito, es momento de negociar o cambiar de banco. $27.89: es lo que pagará en promedio por la cuota anual. Este costo subió un 26% en solo un año; revise si los beneficios de su tarjeta realmente justifican este pago.

es lo que pagará en promedio por la cuota anual. Este costo subió un 26% en solo un año; revise si los beneficios de su tarjeta realmente justifican este pago. 32.92%: la tasa promedio de las tarjetas de tiendas (como las de ropa o electrónicos). Son las más fáciles de obtener, pero las más peligrosas para su bolsillo por sus intereses casi "prohibitivos".

la tasa promedio de las tarjetas de tiendas (como las de ropa o electrónicos). Son las más fáciles de obtener, pero las más peligrosas para su bolsillo por sus intereses casi "prohibitivos". 13 meses: es el tiempo promedio que los bancos están ofreciendo hoy con 0% de interés si transfiere su deuda de una tarjeta a otra. Una estrategia clave para salir de deudas este año.

es el tiempo promedio que los bancos están ofreciendo hoy con 0% de interés si transfiere su deuda de una tarjeta a otra. Una estrategia clave para salir de deudas este año. 18.30%: el aumento en las quejas por errores de facturación. Esto significa que 1 de cada 5 quejas ahora es por cobros mal hechos; revise su estado de cuenta línea por línea.

el aumento en las quejas por errores de facturación. Esto significa que 1 de cada 5 quejas ahora es por cobros mal hechos; revise su estado de cuenta línea por línea. $234: es el dinero promedio que están regalando los bancos como bono de bienvenida (Cash Back) por abrir una cuenta nueva y cumplir un mínimo de gasto.

