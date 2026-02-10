Conviasa reprograma viajes a Cuba y Nicaragua: conoce los itinerarios

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) emitió este lunes un comunicado urgente informando sobre la reprogramación de sus vuelos internacionales hacia Cuba y Nicaragua. Los ajustes afectarán las operaciones programadas para la próxima semana.
La aerolínea estatal explicó que la decisión responde a dos factores externos:
-
Crisis Energética en Cuba: Un NOTAM (Aviso a Navegantes) emitido por la autoridad aeronáutica cubana restringe el suministro de combustible en la isla, afectando la logística de reabastecimiento de las aeronaves.
-
Restricciones en Nicaragua: El gobierno de Managua ha establecido nuevos requisitos migratorios de última hora que obligan a la aerolínea a ajustar sus procesos de embarque y tiempos de escala.
Los cambios aplican específicamente para el periodo comprendido entre el 10 y el 19 de febrero de 2026 en la ruta:
-
Caracas (CCS) – La Habana (HAV) – Managua (MGA) y sus respectivos retornos
.
-
Miércoles 11 de febrero
Vuelos 3492 Caracas- La Habana con salida a las 15:00
5946 La Habana - Managua 18:00
5947 Managua- La Habana 20:00
-
Jueves 12 de febrero
Vuelo 3493 la Habana Caracas 00:00
Vuelos 3496 La Habana- Managua 19:45
6944 La Habana- Managua 23:00
5945 Managua - La Habana 4:00
-
Viernes 13
3497 La Habana - Caracas 4:00
-
Miércoles 18 de febrero
3492 Caracas - La Habana 7:00
3493 La Habana - Caracas 11:00
3510 Caracas - Managua 17:00
Managua - Caracas 20:00
-
Jueves 19 de febrero
3496 Caracas - La Habana 7:00
3497 La Habana - Caracas 11:00
3510 Caracas - Managua 17:00
3511 Managua - Caracas 20:00
Conviasa recomienda a los pasajeros presentarse en el Aeropuerto de Maiquetía con al menos 4 horas de antelación debido a los nuevos controles migratorios nicaragüenses.
Visita nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube