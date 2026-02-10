Conviasa reprograma viajes a Cuba y Nicaragua: conoce los itinerarios

Suscríbete a nuestros canales

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) emitió este lunes un comunicado urgente informando sobre la reprogramación de sus vuelos internacionales hacia Cuba y Nicaragua. Los ajustes afectarán las operaciones programadas para la próxima semana.

La aerolínea estatal explicó que la decisión responde a dos factores externos:

Crisis Energética en Cuba: Un NOTAM (Aviso a Navegantes) emitido por la autoridad aeronáutica cubana restringe el suministro de combustible en la isla, afectando la logística de reabastecimiento de las aeronaves. Restricciones en Nicaragua: El gobierno de Managua ha establecido nuevos requisitos migratorios de última hora que obligan a la aerolínea a ajustar sus procesos de embarque y tiempos de escala.

Los cambios aplican específicamente para el periodo comprendido entre el 10 y el 19 de febrero de 2026 en la ruta:

Caracas (CCS) – La Habana (HAV) – Managua (MGA) y sus respectivos retornos

.

Miércoles 11 de febrero

Vuelos 3492 Caracas- La Habana con salida a las 15:00

5946 La Habana - Managua 18:00

5947 Managua- La Habana 20:00

Jueves 12 de febrero

Vuelo 3493 la Habana Caracas 00:00

Vuelos 3496 La Habana- Managua 19:45

6944 La Habana- Managua 23:00

5945 Managua - La Habana 4:00

Viernes 13

3497 La Habana - Caracas 4:00

Miércoles 18 de febrero

3492 Caracas - La Habana 7:00

3493 La Habana - Caracas 11:00

3510 Caracas - Managua 17:00

Managua - Caracas 20:00

Jueves 19 de febrero

3496 Caracas - La Habana 7:00

3497 La Habana - Caracas 11:00

3510 Caracas - Managua 17:00

3511 Managua - Caracas 20:00

Conviasa recomienda a los pasajeros presentarse en el Aeropuerto de Maiquetía con al menos 4 horas de antelación debido a los nuevos controles migratorios nicaragüenses.

