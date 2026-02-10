Servicio gratis de odontología para adultos mayores en Caracas: sepa dónde

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) invita a toda la comunidad de adultos mayores a beneficiarse de su servicio gratuito de odontología, diseñado exclusivamente para atender las necesidades de salud bucal durante los "años dorados".

La atención se lleva a cabo en las instalaciones de la Sede Alterna del instituto, la cual se encuentra ubicada estratégicamente en Plaza Venezuela, diagonal a la Torre La Previsora. Este espacio cuenta con personal capacitado para brindar un trato digno y especializado a las personas de la tercera edad.

¿Cómo acceder al servicio?

Los interesados deben acudir directamente a la sede mencionada para solicitar su cita. El objetivo de este programa es garantizar que los abuelos y abuelas cuenten con el seguimiento médico necesario para disfrutar de una buena salud integral.

Ubicación: Plaza Venezuela, diagonal a la Torre La Previsora (Sede Alterna del INASS).

Población objetivo: Adultos mayores.

Acción: Registro y solicitud de citas directamente por taquilla.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales reafirma así su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores del país, promoviendo espacios de salud accesibles y de calidad.