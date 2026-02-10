Migrantes

Llegan al país 120 venezolanos repatriados desde Miami este 9 de enero

Por Yasmely Saltos
Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 08:03 pm

Un grupo de 120 ciudadanos venezolanos aterrizó este lunes 9 de febrero, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, procedentes de Miami, Estados Unidos.

Este vuelo marca un hito en la logística de repatriación, siendo la operación número 109 desde que se reactivaron los acuerdos migratorios entre Caracas y Washington el año pasado.

El operativo se llevó a cabo bajo estrictos controles coordinados por las autoridades de ambos países:

El vuelo fue operado por la aerolínea estadounidense Global X, donde venían 101 hombres, 17 mujeresy 2 niños.

 Al llegar a la terminal de Maiquetía, los ciudadanos recibieron atención médica, verificación de identidad y asistencia social como parte de los protocolos establecidos por el Estado venezolano.

Otro vuelo 

El  pasado viernes, otro vuelo proveniente de Phoenix, Arizona (operado por la aerolínea Eastern) trajo de vuelta a 311 venezolanos

De acuerdo a cifras del Gobierno, más de 20.000 personas han regresado al país suramericano en el marco del programa Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de los migrantes. 

 

Martes 10 de Febrero - 2026
