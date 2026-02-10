Llegan al país 120 venezolanos repatriados desde Miami este 9 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de 120 ciudadanos venezolanos aterrizó este lunes 9 de febrero, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, procedentes de Miami, Estados Unidos.

Este vuelo marca un hito en la logística de repatriación, siendo la operación número 109 desde que se reactivaron los acuerdos migratorios entre Caracas y Washington el año pasado.

El operativo se llevó a cabo bajo estrictos controles coordinados por las autoridades de ambos países:

El vuelo fue operado por la aerolínea estadounidense Global X, donde venían 101 hombres, 17 mujeresy 2 niños.

Al llegar a la terminal de Maiquetía, los ciudadanos recibieron atención médica, verificación de identidad y asistencia social como parte de los protocolos establecidos por el Estado venezolano.

Otro vuelo

El pasado viernes, otro vuelo proveniente de Phoenix, Arizona (operado por la aerolínea Eastern) trajo de vuelta a 311 venezolanos

De acuerdo a cifras del Gobierno, más de 20.000 personas han regresado al país suramericano en el marco del programa Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de los migrantes.

