Arreaza: Quien recibe la amnistía debe ejercer la política con respeto

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Comisión Especial del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, afirmó que quien reciba este instrumento legal debe ejercer la política con respeto a las leyes.

“La finalidad de la amnistía es la convivencia democrática y la paz. El Estado expresa su intención de promover el reencuentro; quien la recibe, debe actuar con espíritu de entendimiento, ejerciendo la política con respeto a las leyes. Todos debemos reflexionar y rectificar”, escribió en su red social X.

El pasado 5 de febrero, la AN aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, por lo que el fin de semana inició la consulta pública con diversos sectores académicos para aportar rigor jurídico al documento.

Caso Juan Pablo Guanipa

El pronunciamiento del también diputado de la Asamblea Nacional (AN) se produce tras la recaptura del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien había sido excarcelado este domingo tras permanecer más de ocho años detenido.

Pese a recobrar su libertad pasado el mediodía, Guanipa permaneció menos de 12 horas libre. Fue detenido nuevamente bajo el argumento de un supuesto "incumplimiento de las condiciones" impuestas por las autoridades judiciales.

Durante su breve lapso en libertad, el dirigente conversó con los medios de comunicación y manifestó su disposición a un proceso de reconciliación, siempre que se reconozca "la verdad por delante".

“Un proceso que signifique que este es un país de justicia, igualdad. Así que cuando a mí me dicen que tenemos que reconciliarnos (...) vamos entonces a discutir cuál es la verdad”, expresó el político antes de su nueva detención, tras haber aprovechado la jornada para reunirse con familiares de otros detenidos.