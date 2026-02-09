¿A dónde ir con tus amigas? La guía definitiva para conquistar la noche en Washington en el Galentine’s Day

Suscríbete a nuestros canales

La oferta de entretenimiento en Washington DC para este mes de febrero rompe con los esquemas tradicionales del romanticismo convencional al priorizar las experiencias grupales y el empoderamiento femenino.

Los establecimientos de la capital estadounidense han diseñado una agenda diversa que abarca desde la inmersión tecnológica hasta la gastronomía de autor. Con esto permitien que tanto residentes como visitantes celebren el Galentine’s Day con propuestas que fomentan la conexión social.

Esta tendencia, que cobra mayor fuerza en 2026, destaca por integrar actividades creativas y causas sociales, consolidándose como una alternativa importante frente a las cenas clásicas de San Valentín.

Eventos

Según detalla el medio el Tiempo Latino, los eventos en DC para celebrar esta fecha el 13 de febrero son:

ARTECHOUSE DC: Experiencia de arte digital inmersivo con coctelería artesanal el 13 de febrero.

Experiencia de arte digital inmersivo con coctelería artesanal el 13 de febrero. Modern Love Paint Night en La Cosecha: Sesión de pintura y happy hour los días 12 y 13 de febrero con un costo de $40,25.

Sesión de pintura y happy hour los días 12 y 13 de febrero con un costo de $40,25. Galentine’s Taylor Swift Trivia Night: Noche temática de trivias y cócteles en Dupont Circle el 13 de febrero con entrada gratuita.

Noche temática de trivias y cócteles en Dupont Circle el 13 de febrero con entrada gratuita. Yes Queen! Galentine’s Day Special en Pikio DC: Espectáculo de comedia y burlesque el 12 de febrero con entradas desde $23,18.

Espectáculo de comedia y burlesque el 12 de febrero con entradas desde $23,18. Latin High Tea en El Tamarindo: Té con estilo latino y champagne el 14 de febrero por un precio desde $52,86 por pareja.

Té con estilo latino y champagne el 14 de febrero por un precio desde $52,86 por pareja. Romantic Dance Experience en DC y Bethesda: Clases de baile para parejas los días 13 y 14 de febrero con precios entre $95 y $105.

Clases de baile para parejas los días 13 y 14 de febrero con precios entre $95 y $105. Galentine’s Day Brunch en Ruben’s: Evento en Dupont Circle el 14 de febrero con mimosas y promoción de dos por uno por $25.

Evento en Dupont Circle el 14 de febrero con mimosas y promoción de dos por uno por $25. Cooking Class & Wine Pairing en La Cosecha: Clase interactiva de pasta italiana y cata de vinos el 14 de febrero por $130.

Cambios de consumo

La diversificación de estos eventos refleja un cambio en el comportamiento del consumidor en el Distrito de Columbia, donde la búsqueda de "momentos compartibles" para redes sociales impulsa la economía local.

Al elegir planes que van desde el aprendizaje culinario hasta la trivia musical, las mujeres de la región reafirman su independencia y fortalecen sus vínculos afectivos más allá de la pareja.

El auge de estas celebraciones alternativas en 2026 demuestra que la capital valora la autenticidad y las experiencias personalizadas, transformando una fecha comercial en un motor de cultura y comunidad.

