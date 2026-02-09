¿Tienes más de 65 años? El examen de ciudadanía más fácil que el IRS y USCIS permiten hoy

Suscríbete a nuestros canales

Hacerse ciudadano de Estados Unidos es el sueño de millones, pero para muchos adultos mayores, el miedo al examen de inglés es el principal obstáculo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recuerda que existen reglas especiales que permiten a miles de personas saltarse la prueba de idioma y realizar el examen cívico en su propia lengua.

Si tienes más de 50 años y llevas décadas viviendo en el país, podrías estar a un paso de la naturalización sin necesidad de hablar inglés fluido.

Las reglas de oro: ¿Quiénes no presentan el examen de inglés?

USCIS aplica lo que se conoce popularmente como las reglas "50/20" y "55/15". Aquí te explicamos si calificas:

Regla 50/20: Si tienes 50 años o más y has vivido en EE. UU. como residente permanente (Green Card) por al menos 20 años. Regla 55/15: Si tienes 55 años o más y has sido residente permanente por al menos 15 años.

¿Qué significa esto? Que no tendrás que leer, escribir ni hablar inglés durante tu entrevista. Sin embargo, sí debes presentar el examen de educación cívica, pero con una gran ventaja: puedes llevar a un intérprete y hacerlo en tu idioma nativo.

El beneficio extra para mayores de 65 años

Si superas los 65 años y tienes al menos 20 años como residente, el camino es todavía más sencillo. USCIS te otorga una versión simplificada del examen cívico:

Solo debes estudiar una lista reducida de 20 preguntas (en lugar de las 100 habituales).

Solo necesitas responder correctamente 12 de ellas .

Puedes realizarlo completamente en tu idioma.

Requisitos generales para la ciudadanía en 2026

Aunque estés exento del inglés, aún debes cumplir con los estándares de USCIS para ser elegible:

Edad mínima: 18 años.

Residencia continua: Haber vivido en EE. UU. los últimos 5 años (o 3 si estás casado con un ciudadano).

Presencia física: Haber estado en el país al menos 30 meses en los últimos 5 años.

Buen carácter moral: No tener antecedentes penales graves que te descalifiquen.

¿Y si hay una discapacidad médica?

Si el solicitante tiene una condición física o mental que le impide aprender inglés o memorizar los datos cívicos, puede solicitar una exención total mediante el Formulario N-648.

Este debe ser llenado por un médico certificado y puede eximir al candidato de ambos exámenes, sin importar su edad.

