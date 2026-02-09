Carnaval de Río: la ciudad se alista para una avalancha histórica de visitantes

Suscríbete a nuestros canales

Río de Janeiro afina los últimos detalles para recibir una afluencia sin precedentes durante su tradicional carnaval, una de las festividades más emblemáticas del mundo.

Autoridades locales anticipan una participación masiva de residentes y turistas, impulsada por un extenso programa de actividades que se desarrollará durante varias semanas en distintos puntos de la ciudad.

El cronograma del Carnaval de Río contempla más de 460 desfiles organizados, que incluyen comparsas barriales, actividades familiares y grandes concentraciones populares.

Dicha diversidad de eventos permite que personas de todas las edades disfruten de la celebración y contribuye a mantener viva la tradición cultural carioca.

La movilización turística asociada al carnaval representa un importante impulso para la economía local. Sectores como hotelería, transporte, comercio y gastronomía se verán beneficiados por el incremento del consumo, lo que refuerza el papel del carnaval como uno de los principales motores económicos temporales de Río de Janeiro.

Protagonismo del centro de Río

El centro histórico volverá a consolidarse como el principal escenario de las comparsas callejeras. En esta zona se concentrará una gran parte de los eventos gratuitos, lo que facilita el acceso del público y convierte a sus calles en puntos clave para la celebración, el encuentro cultural y la recreación.

Uno de los momentos más emblemáticos del carnaval serán los desfiles de las escuelas de samba en el sambódromo Marquês de Sapucaí. Estas presentaciones, consideradas el clímax de la temporada, reúnen elaboradas coreografías, carrozas y vestuarios que atraen la atención de miles de espectadores.

Recomendaciones para los asistentes

Entre las principales recomendaciones destacan:

Mantener una adecuada hidratación durante los recorridos.

Usar protector solar y ropa cómoda.

Respetar las indicaciones de seguridad en las zonas de alta concentración.

