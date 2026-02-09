Usarán IA para atrapar a quienes no paguen el pasaje en el Metro de NYC

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de transporte subterráneo de la Gran Manzana ha iniciado la fase de prueba de un nuevo mecanismo de acceso diseñado para identificar a infractores en tiempo real.

La MTA (Autoridad Metropolitana del Transporte) comenzó el despliegue de puertas de seguridad de alta tecnología que reemplazan a los tradicionales molinetes. El sistema analiza los videos de algunas de las 10,000 cámaras del sistema, que se almacenan temporalmente en los servidores de la MTA.

Estos dispositivos utilizan software avanzado para registrar cada acceso y reportar de manera inmediata cualquier irregularidad en el pago de la tarifa de 3 dólares.

Funcionamiento del sistema de vigilancia

Las estructuras instaladas son considerablemente más altas que las anteriores, cubriendo el cuerpo completo del pasajero para evitar que sea saltado o evadido. Cada unidad cuenta con cámaras integradas que, al detectar un cruce sin el abono correspondiente, activan una grabación de cinco segundos. Simultáneamente, la tecnología de IA procesa una descripción física del individuo, la cual es enviada a los centros de monitoreo de la MTA para su posterior identificación por parte de las autoridades.

Actualmente, las empresas Cubic, Conduent y STraffic compiten en una licitación de 1.100 millones de dólares para estandarizar este sistema en toda la red. Por el momento, las puertas ya operan en puntos estratégicos como Atlantic Terminal, Port Authority y Hoyt-Schermerhorn.

“Lo usamos básicamente como una herramienta de conteo”, dijo Tim Minton, director de comunicaciones de la MTA. “El objetivo es determinar cuántas personas evaden el pago del pasaje y cómo lo hacen”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube