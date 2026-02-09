Operativo del Saime en 11 estados del país: conoce dónde estarán esta semana

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) continúa el operativo especial “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” en 11 estados del país desde el pasado 02 de febrero.
A través de su cuenta en Instagram, el organismo indicó en cuáles estados estarán ubicados durante la semana del 8 al 15 de febrero.
Saime llega a cada rincón de la Patria 2026
De acuerdo con la información difundida por el oganismo, del 08 al 15 de febrero, la Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026 estará desplegada en las siguientes ubicaciones:
- Sucre - Araya (del 10 al 15 de febrero)
- Táchira - El Piñal (del 10 al 15 de febrero)
- Portuguesa - Ospino (del 10 al 15 de febrero)
- Zulia - Maracaibo (del 10 al 15 de febrero)
- Falcón - San Luis (del 10 al 15 de febrero)
- Bolívar - Guarataro (hasta el 15 de febrero)
- Barinas - Ciudad de Nutrias (del 10 al 15 de febrero)
- Apure - Elorza (del 10 al 14 de febrero)
- Delta Amacuro - Casacoima (del 02 al 15 de febrero)
- Nueva Esparta - Mariño (del 02 al 15 de febrero)
- Guayana Esequiba:
- Santa Elena de Uairén (del 02 de febrero al 15 de marzo)
- San Martin de Turumbag (del 02 al 13 de febrero)
