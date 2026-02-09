Operativo del Saime en 11 estados del país: conoce dónde estarán esta semana

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) continúa el operativo especial “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” en 11 estados del país desde el pasado 02 de febrero.

A través de su cuenta en Instagram, el organismo indicó en cuáles estados estarán ubicados durante la semana del 8 al 15 de febrero.

Saime llega a cada rincón de la Patria 2026

De acuerdo con la información difundida por el oganismo, del 08 al 15 de febrero, la Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026 estará desplegada en las siguientes ubicaciones:

Sucre - Araya (del 10 al 15 de febrero)

- Araya (del 10 al 15 de febrero) Táchira - El Piñal (del 10 al 15 de febrero)

- El Piñal (del 10 al 15 de febrero) Portuguesa - Ospino (del 10 al 15 de febrero)

- Ospino (del 10 al 15 de febrero) Zulia - Maracaibo (del 10 al 15 de febrero)

- Maracaibo (del 10 al 15 de febrero) Falcón - San Luis (del 10 al 15 de febrero)

- San Luis (del 10 al 15 de febrero) Bolívar - Guarataro (hasta el 15 de febrero)

- Guarataro (hasta el 15 de febrero) Barinas - Ciudad de Nutrias (del 10 al 15 de febrero)

- Ciudad de Nutrias (del 10 al 15 de febrero) Apure - Elorza (del 10 al 14 de febrero)

- Elorza (del 10 al 14 de febrero) Delta Amacuro - Casacoima (del 02 al 15 de febrero)

- Casacoima (del 02 al 15 de febrero) Nueva Esparta - Mariño (del 02 al 15 de febrero)

- Mariño (del 02 al 15 de febrero) Guayana Esequiba : Santa Elena de Uairén (del 02 de febrero al 15 de marzo) San Martin de Turumbag (del 02 al 13 de febrero)

:

