Operativo del Saime en 11 estados del país: conoce dónde estarán esta semana

El operativo especial “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” inició el pasado 02 de febrero

Por Selene Rivera
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 11:19 pm
Foto: Referencial

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) continúa el operativo especial “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” en 11 estados del país desde el pasado 02 de febrero. 

A través de su cuenta en Instagram, el organismo indicó en cuáles estados estarán ubicados durante la semana del 8 al 15 de febrero.

Saime llega a cada rincón de la Patria 2026

De acuerdo con la información difundida por el oganismo, del 08 al 15 de febrero, la Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026 estará desplegada en las siguientes ubicaciones:

  • Sucre - Araya (del 10 al 15 de febrero)
  • Táchira - El Piñal (del 10 al 15 de febrero)
  • Portuguesa - Ospino (del 10 al 15 de febrero)
  • Zulia - Maracaibo (del 10 al 15 de febrero)
  • Falcón - San Luis (del 10 al 15 de febrero)
  • Bolívar - Guarataro (hasta el 15 de febrero)
  • Barinas - Ciudad de Nutrias (del 10 al 15 de febrero)
  • Apure - Elorza (del 10 al 14 de febrero)
  • Delta Amacuro - Casacoima (del 02 al 15 de febrero)
  • Nueva Esparta - Mariño (del 02 al 15 de febrero)
  • Guayana Esequiba:
    • Santa Elena de Uairén (del 02 de febrero al 15 de marzo)
    • San Martin de Turumbag (del 02 al 13 de febrero)

 

