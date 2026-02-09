Unión del Barrio en Los Ángeles: crean red de vigilancia para frenar arrestos injustos de ICE

Suscríbete a nuestros canales

La movilización de civiles para monitorear las actividades del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ha registrado un aumento significativo en el sur de California.

Durante el último fin de semana, más de 2.000 personas han participado en jornadas de adiestramiento diseñadas para identificar vehículos oficiales, documentar detenciones y ofrecer protocolos de protección a vecinos en riesgo de deportación.

“El plan del ICE fue meter terror e intimidar, y eso ha tenido el impacto contrario: más gente quiere participar y ayudar. En el entrenamiento todo lo que recomendamos es legal, pero solo porque nuestro trabajo es legal no significa que los agentes vayan a cumplir la ley”, dijo Ron Góchez , líder de la Unión del Barrio.

Tácticas de patrullaje y red de respuesta inmediata

Los talleres, impartidos tanto de forma presencial en iglesias locales como a través de plataformas virtuales, instruyen a los asistentes sobre la legalidad de sus acciones. El enfoque principal es el patrullaje grupal para evitar incidentes de seguridad. Los voluntarios aprenden a reconocer las características de las unidades del ICE, que suelen ser vehículos civiles (modelos como Ford Explorer o Dodge Durango) con vidrios polarizados y luces ocultas en la parrilla o parasoles.

La estrategia de defensa comunitaria se apoya en una red de comunicación que opera las 24 horas del día. Mediante grupos de mensajería instantánea y redes sociales, los patrulleros informan sobre la presencia de agentes federales en tiempo real. Según los organizadores, el sistema permite que cualquier operativo en el sur de California sea notificado a la red central en un lapso menor a cinco minutos, permitiendo el despliegue de observadores para garantizar que se respeten los derechos constitucionales de los detenidos.

Riesgos y marco legal

A pesar de contar con asesoría de abogados, los líderes del movimiento advierten que el monitoreo de agentes federales conlleva peligros físicos. El programa enfatiza que toda actividad de documentación debe realizarse desde la vía pública y sin obstruir la labor de los funcionarios para evitar arrestos por obstrucción a la justicia.

La participación de ciudadanos con estatus migratorio legal es un pilar de la iniciativa, ya que actúan como una barrera de observación entre la comunidad vulnerable y las autoridades.

“Tengo una tía que está comprando víveres para sus vecinos que temen salir. Siento que nos están quitando los derechos a todos; da temor no saber qué va a pasar, que la policía secreta venga y se lleve a la gente”, dijo Desiree una terapista y voluntaria de la organización.

Información de contacto y reportes

Si usted quiere colaborar con la organización y observa un operativo o vehículo sospechoso relacionado con inmigración en el área de Los Ángeles, puede comunicarse a la línea de alerta activa:

Teléfono de Emergencia Comunitaria: +1 213-444-6562

+1 213-444-6562 Organización: Unión del Barrio (Sede Los Ángeles)

Unión del Barrio (Sede Los Ángeles) Horario de atención telefónica: 24 horas, los 7 días de la semana.

24 horas, los 7 días de la semana. Dirección de referencia (Entrenamientos): Wilshire Boulevard (Iglesias locales designadas según cronograma).

Wilshire Boulevard (Iglesias locales designadas según cronograma). Redes sociales: Búsqueda directa como "Unión del Barrio" en Facebook y WhatsApp para alertas regionales.

