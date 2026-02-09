Liberaciones

Foro Penal confirma la liberación del dirigente opositor Freddy Superlano

La familia del liberado difundió un mensaje en su cuenta oficial

Por Genesis Carrillo
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 10:00 pm
La ONG Foro Penal confirmó la liberación de Freddy Superlano, dirigente opositor y gobernador electo de Barinas en 2021, tras permanecer 18 meses detenido, principalmente en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda.

La organización dio a conocer la información a través de una lista publicada en su cuenta de X, la cual incluye los nombres de otros 34 ciudadanos excarcelados durante la jornada de este domingo.

 

Por su parte, la familia del dirigente difundió un mensaje en la cuenta oficial de Superlano en la misma red social para ratificar la noticia.

“Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por siempre estar muy atentos con el caso que vive mi familia desde hace 18 meses. Mi esposo aún no se encuentra con nosotros; sin embargo, estamos muy entusiasmados por tenerlo en nuestro hogar en las próximas horas”, indicó Aurora Silva, esposa de Superlano.

 

