Comisión para Ley de Amnistía se reunió con representantes de las ONG

La Comisión Especial para la Promoción de la Consulta del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática sostuvo un encuentro en el Palacio Federal Legislativo con representantes de organizaciones no gubernamentales.

Una reunión que se llevó a cabo con el objetivo de recibir aportes y documentos técnicos que fortalezcan la iniciativa legislativa, refiere AVN.

El presidente de la comisión, Jorge Arreaza, calificó la jornada de “extraordinaria” por la calidad de las propuestas recibidas.

“Queremos que esta sea una señal importante de que debemos insistir y jamás abandonar el diálogo”, indicó.

Aseguró que la comisión se mantiene en sesión permanente y ya ha recogido planteamientos de órganos del sistema de justicia y del Poder Popular.

Antes esto, Arreaza exhortó a los venezolanos a avanzar hacia la unión nacional y respaldó la propuesta de integrar a las ONG en la Comisión de Política Interior para revisar códigos legales.

“Debemos alcanzar consensos para consolidar, unidos, la paz y la soberanía de Venezuela para los años venideros”, dijo.