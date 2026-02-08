Temporada de impuestos 2026: ¿Cómo funciona la exención de impuestos en propinas y horas extras según la nueva ley del IRS?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos de 2026 representa un momento clave para millones de trabajadores en Estados Unidos.

Con la aprobación y el lanzamiento de la Ley de un Gran y Hermoso Proyecto de Ley (One Big Beautiful Bill o OBBBA), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha introducido cambios significativos que impactan directamente a quienes reciben propinas o hacen horas extras.

A continuación, exploraremos cómo estas nuevas regulaciones están cambiando las finanzas de los hogares estadounidenses este año.

Adiós a los impuestos sobre las propinas

Una de las medidas más destacadas de la nueva legislación es la exención parcial de impuestos sobre las propinas.

Según la publicación oficial IR-2026-12SP del IRS, los trabajadores en profesiones donde las propinas son comunes —como camareros, peluqueros y empleados de la "gig economy"— ahora tienen la oportunidad de deducir hasta $25,000 de sus ingresos por propinas en su declaración federal.

Fuentes oficiales del Congreso de Estados Unidos y guías técnicas del IRS aclaran que esta deducción es válida para los años fiscales 2025 a 2028. Sin embargo, hay límites claros para este beneficio:

Ingresos máximos: La deducción comienza a disminuir gradualmente para aquellos con un ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) que supere los $150.000 (o $300.000 para parejas que declaran juntas).

Tipos de propinas: Solo se consideran las propinas voluntarias, ya sea en efectivo o con tarjeta; los cargos por servicio obligatorios que se añaden a la cuenta seguirán estando sujetos a los impuestos normales.

El alivio por horas extras (Overtime)

El impacto no se limita solo al sector servicios. Los empleados que trabajan por hora y hacen jornadas más largas también se benefician de un respiro fiscal.

La nueva ley permite deducir el "pago de prima" por horas extras, lo que significa que puedes restar el monto adicional que ganas por encima de tu tarifa regular (que generalmente es un 0.5 más en el esquema de "tiempo y medio").

Según datos de TurboTax y el IRS, los contribuyentes solteros pueden deducir hasta $12.500 de ingresos por horas extras calificadas, mientras que las parejas que declaran juntas pueden llegar a los $25.000.

Este cambio busca fomentar la productividad sin castigar el esfuerzo extra del trabajador con una carga impositiva mayor.

Otros cambios del IRS clave en el bolsillo: Crédito por Hijo y SALT

Además de los salarios extras, la normativa ha ajustado otros beneficios importantes:

Crédito Tributario por Hijo (CTC): Para el año fiscal 2026, el monto máximo asciende a $2.500 por hijo elegible, con una parte reembolsable de al menos $1.700, según informa el portal especializado Univision Noticias.

Deducción SALT: El límite para la deducción de impuestos estatales y locales (SALT) se ha incrementado de $10.000 a $40.000 para la mayoría de los contribuyentes, aliviando la carga en estados con altos impuestos.

Deducción estándar: Para 2026, los declarantes individuales pueden deducir $16.100, un aumento respecto a los $15.750 del año anterior.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



