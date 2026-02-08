“No puedo moverme”: adolescente quedó paralizada tras sufrir una grave herida en combate escolar

Suscríbete a nuestros canales

Una estudiante de 16 años de edad resultó gravemente herida durante un combate escolar de lucha libre. El daño en su cuerpo fue de tal magnitud que la menor de edad podría quedar paralítica.

La adolescente responde al nombre de Adriana María, alumna de 16 años. El día del lamentable incidente, la joven participó del torneo escolar, en Matawan, Nueva Jersey.

Tras lo ocurrido, la escuela organizó un evento para reunir los fondos necesarios en para su recuperación hospitalaria.

Recupera la movilidad de sus brazos

Los equipos masculino y femenino de su escuela la Old Bridge High School, “Knights and Lady Knights” se enfrentaron contra la Secundaria South Plainfield. Aunque lso jóvenes competían entre sí, luchaban por un objetivo común, reseñó El Diario NY.

El hecho que causó el temor de los estudiantes ocurrió el pasado sábado. En medio del encuentro de lucha que dejó inmovilizada a la joven hispana, el gimnasio se llenó con sus gritos: “No puedo moverme”.

Adriana dijo que no podía sentir sus brazos ni sus piernas. Informes médios detallaron que la médula espinal de María se desplazó, lo cual causó una compresión de sus nervios.

“Todos estábamos en silencio. Dejamos que los paramédicos hicieran lo que tenían que hacer de inmediato. Y enseguida, oraciones, muchas oraciones”, dijo a ABC News Ascensión Reyes, un padre de la comunidad.

La jovencita fue sometida a una cirugía de cuello que le permitió recuperar algo de movimiento en los brazos, pero aún no puede mover las piernas.

Posteriormente, se sometió a una segunda cirugía el lunes. Los médicos manifestaron que tienen esperanzas, mientras que su entrenador y sus compañeras de equipo dijeron que Adriana es una luchadora.

Reúnen fondos para la recuperación de Adriana

“Hay que sentir pasión por la lucha libre para tener éxito, incluso si sólo vas a practicarla durante una temporada, y eso es algo que ella me comunicaba a menudo: que le encantaba este deporte”, dijo el entrenador de lucha libre de María, John Post.

Sus amigos y familiares la describieron como una estudiante atleta vibrante y enérgica que se entrega en cuerpo y alma a todo lo que hace, y que, además, es muy cariñosa y una persona que ilumina la vida de todos los que la conocen.

Sus allegados lanzaron una campaña en GoFundMe para ella, la cual ha recaudado casi 100 mil dólares, sin incluir el dinero recaudado en el evento de la escuela.

“Adriana es una joven de 16 años, vital, atlética y llena de energía, que se entrega en cuerpo y alma a todo lo que hace, especialmente a la lucha libre, un deporte que le apasiona. Durante un reciente combate de lucha, Adriana sufrió una grave lesión en el cuello que requirió cirugía de urgencia. Ahora se enfrenta a un largo e incierto proceso de recuperación, y rezamos con fervor por un milagro y su completa recuperación”, dice la publicación.

Segundo caso en lo que va de año

Un hecho similar ocurrió el pasado mes de enero, cuando una luchadora de 16 años de la escuela secundaria Fletcher sufrió una grave lesión en la columna durante un combate que la dejó parcialmente paralizada.

Adahlynn “Addy” Arnold luchaba para Fletcher en Beachside High (Florida) cuando ocurrió el accidente.

"Tenía mucho miedo", dijo Addy, de acuerdo con News4Jax. "No sentía nada y me asusté muchísimo. Pensé: '¿Será que no podré moverme nunca más?'", manifestó la adolescente.

“Fue como un crujido en la espalda, como cuando vas al quiropráctico”, dijo. “Y luego hubo otro crujido cuando se abalanzó sobre mí. No era su intención. Y entonces me recorrió la columna vertebral”, describió.

Addy cayó boca abajo y no pudo moverse. Los entrenadores y el preparador físico corrieron a su lado mientras su madre, Jessica Fletcher, observaba desde las gradas.

“Estaba llorando. Estaba boca abajo y no podía mover nada”, dijo Fletcher. “Fue realmente aterrador, pero intenté mantenerme fuerte y positivo por ella”.

Una larga recuperación

Addy fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos le diagnosticaron una conmoción cerebral espinal, una lesión similar a una conmoción cerebral, pero que afecta la columna vertebral.

Esta afección puede causar síntomas neurológicos que afectan el movimiento y la sensibilidad, y el tiempo de recuperación varía considerablemente.

Addy pasó seis días en el hospital. Durante ese tiempo, comenzó a recuperar la sensibilidad del lado izquierdo, pero continúa experimentando debilidad y entumecimiento del lado derecho.

Addy fue dada de alta del hospital el martes, pero ahora tendrá una rehabilitación extensa y una terapia intensiva mientras trabaja para recuperarse.

