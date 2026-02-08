Ranking 2026 de las tiendas minoristas favoritas de los estadounidenses: encuesta nacional

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de las compras en Estados Unidos dio un giro inesperado este febrero de 2026. El nuevo informe del Índice de Satisfacción del Consumidor Estadounidense (ACSI) revela que el trono de los supermercados cambió de manos y deja atrás a gigantes históricos en una batalla por la lealtad del cliente.

Aquí tienes el ranking oficial de las tiendas minoristas favoritas de los estadounidenses en 2026, donde la eficiencia y el trato al cliente han definido a los ganadores.

El ranking oficial de supermercados 2026

La lista de este año muestra un claro vencedor que logró distanciarse de la competencia gracias a su estrategia de precios y experiencia en tienda:

Trader Joe’s: 86 puntos (Líder absoluto y el que más creció). Publix: 84 puntos (Cae al segundo puesto tras liderar en 2025). HEB: 83 puntos (Sube en la tabla con una mejora notable). Costco: 81 puntos (Se mantiene estable, pero fuera del podio principal). Aldi: 81 puntos (Empatado con Costco, conservando su base fiel). Save-a-Lot: (Una de las pocas que logró subir su calificación este año).

Mientras que marcas premium como Wegmans y tiendas de conveniencia masiva como Target sufrieron retrocesos en la percepción del consumidor, el enfoque en productos exclusivos y precios directos ha premiado a los líderes actuales.

Las claves del éxito: ¿Cómo Trader Joe's llegó a la cima?

Superar a una institución como Publix (líder en 2025) y a un coloso como Costco no fue casualidad. La cadena fundada en California en 1967 ha basado su victoria en tres factores críticos:

Satisfacción en alza: Logró subir de 84 a 86 puntos en solo un año, reflejando que sus clientes están más felices que nunca con la relación calidad-precio.

Experiencia Humana: Sigue siendo la tienda mejor puntuada por la amabilidad y eficiencia de su personal.

Expansión Estratégica: Con 631 tiendas operando en 43 estados, el anuncio de 30 nuevas aperturas para este 2026 ha generado una expectativa viral entre los consumidores.

El declive de los "pesos pesados"

El informe destaca una tendencia preocupante para algunos minoristas. Costco y Aldi no lograron mejorar sus números de 2025, estancándose en los 81 puntos.

Por su parte, el descenso de Wegmans y Target sugiere que los consumidores están penalizando el aumento de precios o la disminución en la calidad del servicio al cliente.

Solo Trader Joe's, HEB y Save-a-Lot consiguieron cerrar el ciclo con números verdes, demostrando que el comprador de 2026 prioriza el valor real por cada dólar gastado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube