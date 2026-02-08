Segunda vuelta en Portugal: El país acude a las urnas bajo estado de calamidad por el temporal Marta

Suscríbete a nuestros canales

En un contexto marcado por la adversidad climática, Portugal celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, a pesar de los estragos causados por el temporal Marta, que ya ha dejado inundaciones, destrozos y un saldo total de siete fallecidos desde finales de enero.

El Gobierno ha declarado la situación de calamidad en más de 60 zonas para movilizar recursos frente a los temporales que azotan al país desde el pasado 28 de enero, refiere EFE.

Los portugueses deberán elegir entre dos modelos de país: António José Seguro: Exlíder socialista y favorito en las encuestas, y André Ventura: Dirigente de ultraderecha.

La jornada llega precedida de tensiones políticas, luego de que Ventura sugiriera retrasar la votación nacional por el mal tiempo.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Elecciones recordó que la ley no permite un aplazamiento general, delegando decisiones locales a los alcaldes ante "circunstancias excepcionales".

Zonas con votación pospuesta

Debido a la gravedad de las inundaciones, los comicios se han reprogramado para el próximo 15 de febrero en las siguientes localidades:

Municipios completos: Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã.

Asambleas específicas en: Santarém, Rio Maior, Leiria y Cartaxo.

Esta medida afecta a un total de 67.788 electores, quienes deberán esperar una semana para ejercer su derecho al voto, mientras el resto del país acude a las urnas bajo pronóstico de mal tiempo.

