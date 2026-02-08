Super Bowl LX: la Embajada de EEUU en Caracas se une a la fiebre de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

La diplomacia estadounidense en Caracas ha tomado un giro deportivo este fin de semana con la más reciente publicación de la embajada en sus redes sociales. Laura Dogu, quien lidera la misión diplomática tras su llegada al país el pasado 31 de enero, compartió un mensaje que conecta la política con la cultura popular. En la imagen, que presenta un estilo gráfico llamativo, se invita a los seguidores a elegir bando para el Super Bowl LX que se celebrará mañana en Santa Clara.

El mensaje no es casualidad, ya que por primera vez un venezolano, el pateador Andrés Borregales, estará activo en el partido más importante de la NFL defendiendo los colores de los New England Patriots. "¿A qué equipo apoyas: los Seahawks o los Patriots?", consulta la publicación oficial, generando una interacción inmediata con el público local.

La diplomática, con amplia experiencia en la región, ha mantenido una agenda intensa desde su aterrizaje, incluyendo reuniones con el sector energético y representantes del gobierno interino. Sin embargo, el Super Bowl representa un puente cultural que permite a la embajada hablarle directamente al ciudadano común fuera de la retórica gubernamental. Para muchos, ver a la representante de Washington interesada en el "chamo" Borregales es un gesto que suaviza años de tensiones bilaterales.

En la capital venezolana, la expectativa por el juego de mañana es alta, no solo por el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, sino por el orgullo de ver a un compatriota en el campo. La publicación de Dogu refuerza la idea de que la embajada está "lista para trabajar" y compartir los momentos que marcan la agenda global.

Mañana, mientras los Patriots y los Seahawks se disputen el trofeo Vince Lombardi, los ojos de la diplomacia y de los fanáticos estarán puestos en la misma pantalla. Borregales será el centro de atención y, posiblemente, el tema de conversación en los próximos encuentros que sostenga Dogu en Caracas. El Super Bowl LX se perfila así como el primer gran evento social que la nueva gestión estadounidense utiliza para conectar con un país que busca normalidad y progreso.

