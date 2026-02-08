María Corina Machado se reúne con expresidente de Polonia, Lech Wałęsa: detalles del encuentro

Suscríbete a nuestros canales

La dirigente política venezolana, María Corina Machado, se reunió con el expresidente de Polonia, Lech Wałęsa.

A través de sus redes sociales, Machado difundió imágenes del encuentro y compartió detalles del encuentro con Lech Wałęsa.

Encuentro de Machado con Wałęsa

De acuerdo con la información que difundió Machado, el encuentro tuvo lugar este sábado y aseguró que "hoy nos acompaña a los venezolanos en nuestra conquista de la democracia y la Libertad".

Asimismo, resaltó que "Wałęsa fue uno de mis grandes héroes en mi juventud. Cuando estaba en el colegio, le escribí una carta que nunca me contestó".

Sin embargo, destacó que Wałęsa al enterarse, "le pidió a su equipo que consiguieran mi carta como fuera".

Adicionalmente, resaltó que el exmandatario, en "su lucha de entonces en Polonia inspiró a millones en todo el mundo y hoy nos acompaña a los venezolanos en nuestra conquista de la democracia y la Libertad".

