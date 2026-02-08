Super Bowl LX: Tom Brady rompe el silencio y envía apoyo a los Patriots

Suscríbete a nuestros canales

La previa del Super Bowl LX ha dado un giro inesperado con el pronunciamiento de Tom Brady sobre su antiguo equipo. Tras una semana marcada por el hermetismo y su declaración inicial de no tener un favorito, el siete veces campeón de la NFL utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo al propietario de los New England Patriots, Robert Kraft.

Esta muestra de apoyo llega en un momento de máxima tensión, ya que los Patriots están a las puertas de convertirse en la franquicia más ganadora de la historia si logran desempatar su registro actual con los Steelers. "Sabes que te apoyo RKK. Consigue ese séptimo anillo para que podamos estar iguales", escribió el exmariscal de campo en una publicación de Instagram acompañada de una fotografía junto a Kraft.

La publicación parece calmar las aguas tras la controversia generada por una entrevista previa en SiriusXM, donde Brady afirmó que no tenía interés en el desenlace del partido entre Seattle y New England. Este cambio de postura ha sido interpretado por la prensa especializada como un intento de reconciliación con la afición de Foxborough antes del encuentro decisivo que se disputará este domingo en Santa Clara.

En el plano deportivo, el equipo dirigido por Mike Vrabel llega como el "underdog" frente a unos Seattle Seahawks que parten como favoritos con Sam Darnold al mando de su ofensiva. Sin embargo, la confianza en el joven mariscal Drake Maye es total, tras haber liderado una postemporada impecable que incluyó una victoria clave en Denver para asegurar su boleto al juego por el trofeo Vince Lombardi.

De obtener la victoria, los Patriots alcanzarían su séptimo título de Super Bowl, igualando la marca personal de anillos que Brady consiguió a lo largo de su carrera entre New England y Tampa Bay. El duelo no solo representa una lucha por el campeonato actual, sino también una oportunidad de oro para que la nueva era de los Patriots bajo el régimen de Vrabel consolide su propio legado histórico.

